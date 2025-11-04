  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Ümraniye
  4. Wohnkomplex Pre-Launch! Apartments in the Avrupa Residence Oryapark complex.

Wohnkomplex Pre-Launch! Apartments in the Avrupa Residence Oryapark complex.

Ümraniye, Türkei
von
$340,000
8
ID: 33089
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 18.12.25

Standort

  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Ümraniye
  • Metro
    Yamanevler (~ 800 m)

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Türkische Staatsbürgerschaft durch Immobilieninvestitionen!

Avrupa Residence Oryapark vom führenden Entwickler der Istanbul Artaş İnşaat Group ist ein modernes Format von Leben, Investition und Geschäft in einem Komplex.

Pre-Launch!
Wir akzeptieren bereits Reservierungen!
Kaufen Sie Wohnungen zu den günstigsten Preisen - vor dem offiziellen Verkaufsstart!

  • Ferienwohnungen 1 + 1 von 340.000 USD
  • Ferienwohnungen 2 + 1 von 456.000 USD
  • Paket der Ferienwohnungen 1+1 & 1+1 - 646.000 USD

Das Projekt befindet sich im Umranie Bezirk, nur wenige Minuten vom Istanbul Financial Center entfernt, sowie Einkaufszentren, internationale Schulen, Krankenhäuser und Business Center, so dass Avrupa Residence Oryapark eine ideale Wahl für Familien und Profis.

In der Nähe der Schiele Autobahn bietet schnellen Zugang zu wichtigen Geschäfts- und Wohngebieten wie Atashehir, Kadyköy und Usküdar, und die U-Bahnlinie M5 Usküdar-Umranie-Cheköy befindet sich innerhalb von Minuten und bietet den Bewohnern einen einfachen Zugang zu überall in der Stadt.

Das Projekt befindet sich auf einer Fläche von 8.980 m2, der Komplex besteht aus 2 Blöcken, 21 und 31 Etagen hoch, insgesamt 317 Wohnungen mit einem Layout von 1 + 1 und 2 + 1.

Alle Apartments sind mit einem kompletten Finish gemietet, das nach den höchsten Qualitätsstandards von hochwertigen Materialien hergestellt wird.

Ende des Baus: 4. Quartal 2026 Ziele.


Infrastruktur:

  • Wandergebiete
  • Erholungsgebiete
  • Pool
  • Fitnesscenter
  • Spielplatz
  • Geschäfte und Cafés
  • Überdachter Parkplatz
  • Sicherheit 24/7

Für weitere Informationen zu diesem Projekt wenden Sie sich bitte an uns.

Standort auf der Karte

Ümraniye, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Finanzen
Freizeit

Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
