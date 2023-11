Residential complex surrounded by park, near the International Financial Center, Istanbul, Turkey

Mahmutlar, Türkei

von €124,000

Kapitulation vor: 2024

Ein neues Projekt im Bau, das an einem der schönsten Orte in Alanya errichtet wird - in der Region Mahmutlar. Die Wohnresidenz besteht aus einem 9-stöckigen Block mit 63 Wohnungen. Planer 1 + 1 mit einer Fläche von 50 m2 werden Ihnen angeboten. sowie Duplexe 2 + 1 bis 110 m2. Dieses Projekt liegt in Bezug auf Architektur und Materialqualität vor seinen Vorgängern und wartet auf seine Investoren als eine der besten Investitionen in Immobilien zur Erholung oder zum dauerhaften Aufenthalt im russischsprachigen Raum von allen - Mahmutlar. Zusätzliche Infrastruktur umfasst: - Kamera- und Videoüberwachung; - Hochgeschwindigkeitsaufzug; - Videodiphon; - Zentrales Satellitensystem; - Generator.