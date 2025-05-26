  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Wohnkomplex Two bedroom luxury apartment near the financial center.

Wohnkomplex Two bedroom luxury apartment near the financial center.

Doga Sokak, Türkei
von
$440,000
BTC
5.2337124
ETH
274.3212435
USDT
435 021.1825655
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
12
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27458
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 1171
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 20.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Metro
    Çarşı (~ 400 m)

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Polski Polski
Русский Русский

Dies ist ein einzigartiges und einziges Projekt mit einem solchen Konzept und bietet einen neuen Lebensstil, sowohl komfortabel als auch mit der Natur verbunden, im beliebten Bereich von Ümraniye neben dem Finanzzentrum von Istanbul.

Das Projekt befindet sich auf einer Fläche von 23.000 m2, wo 70% Grünfläche ist, besteht der Komplex aus 5 Wohnblöcken, insgesamt 544 Wohnungen von verschiedenen Layouts von 2 + 1 bis 5 + 1, mit einer Fläche von 96 m2 bis 267 m2.

Der Komplex verfügt über einen 4-stöckigen Parkplatz und 2 Etagen für Geschäfte, Cafés, Restaurants usw.

Alle Apartments sind komplett fertig gestellt, die nach den höchsten Qualitätsstandards, Küchenmöbeln und einem voll ausgestatteten Bad durchgeführt werden.

Der Komplex befindet sich 200 Meter von der U-Bahn-Linie M12, 500 Meter vom Finanzzentrum entfernt, und alle Stadtinfrastruktur ist in der Nähe - Geschäfte, Cafés, Banken, pädagogische medizinische Einrichtungen.

Fertigstellung: 4. Quartal 2025.

Infrastruktur:

  • Schwimmbad
  • Gymnasium
  • Sauna
  • Veranstaltungshalle
  • Geschäfte
  • Cafés und Restaurants
  • Sportplätze
  • Landschaftsbau
  • 27/7 Sicherheit
  • Und vieles mehr

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.

Standort auf der Karte

Doga Sokak, Türkei

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a spa and a view of the forest near a highway, Istanbul, Turkey
Ümraniye, Türkei
von
$248,710
Wohnanlage New residence with a swimming pool and gardens close to highways, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Türkei
von
$220,625
Wohnanlage Marincity Trabzon PREMIUM 2A
Yomra, Türkei
Preis auf Anfrage
Wohnviertel Stylish furnished apartment just 250 meters from the sea
Mahmutlar, Türkei
von
$191,124
Wohnviertel Bargain penthouse apartment in Oba centrum
Oba, Türkei
von
$257,216
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Two bedroom luxury apartment near the financial center.
Doga Sokak, Türkei
von
$440,000
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Bornova, Türkei
von
$186,035
Mit dieser Residenz fühlen Sie sich aufgrund seiner Luxus-Suiten besonders, die den Geist von Radisson Red unterstützen.Eigenschaften:RestaurantFitnesscenterDachleisteSchwimmbadTagungsraumLobby und CaféConcierge ServicePorter und ZimmerserviceLage und Infrastruktur in der Nähe Izmir, die dri…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools close to Gazipasa Airport, Antalya, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools close to Gazipasa Airport, Antalya, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools close to Gazipasa Airport, Antalya, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools close to Gazipasa Airport, Antalya, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools close to Gazipasa Airport, Antalya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools close to Gazipasa Airport, Antalya, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools close to Gazipasa Airport, Antalya, Turkey
Gazipasa, Türkei
von
$145,656
Die Residenz verfügt über einen Außenpool, einen Kinderpool, eine Sauna, ein Fitnesscenter, einen Kinderspielplatz, eine Videoüberwachung, einen Parkplatz.Abschluss - Dezember, 2023.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich 200 Meter vom Zentrum von Gazipasa, 2,5 km vom…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a garden, a swimming pool and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a garden, a swimming pool and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a garden, a swimming pool and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a garden, a swimming pool and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a garden, a swimming pool and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a garden, a swimming pool and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a garden, a swimming pool and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Kagithane, Türkei
von
$678,405
Die Residenz bietet rund um die Uhr Sicherheit, einen Garten und einen Park, einen Parkplatz, einen Fitnessraum, ein Spa-Center mit einem Hamam, einen Pool.Abschluss - Januar, 2025.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in der Nähe eines Einkaufszentrums, M11 und M7 …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Türkei
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
26.05.2025
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
08.10.2024
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
Alle Veröffentlichungen anzeigen