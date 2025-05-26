Wohnkomplex Two bedroom luxury apartment near the financial center.

Dies ist ein einzigartiges und einziges Projekt mit einem solchen Konzept und bietet einen neuen Lebensstil, sowohl komfortabel als auch mit der Natur verbunden, im beliebten Bereich von Ümraniye neben dem Finanzzentrum von Istanbul.

Das Projekt befindet sich auf einer Fläche von 23.000 m2, wo 70% Grünfläche ist, besteht der Komplex aus 5 Wohnblöcken, insgesamt 544 Wohnungen von verschiedenen Layouts von 2 + 1 bis 5 + 1, mit einer Fläche von 96 m2 bis 267 m2.

Der Komplex verfügt über einen 4-stöckigen Parkplatz und 2 Etagen für Geschäfte, Cafés, Restaurants usw.

Alle Apartments sind komplett fertig gestellt, die nach den höchsten Qualitätsstandards, Küchenmöbeln und einem voll ausgestatteten Bad durchgeführt werden.

Der Komplex befindet sich 200 Meter von der U-Bahn-Linie M12, 500 Meter vom Finanzzentrum entfernt, und alle Stadtinfrastruktur ist in der Nähe - Geschäfte, Cafés, Banken, pädagogische medizinische Einrichtungen.

Fertigstellung: 4. Quartal 2025.

Infrastruktur:

Schwimmbad

Gymnasium

Sauna

Veranstaltungshalle

Geschäfte

Cafés und Restaurants

Sportplätze

Landschaftsbau

27/7 Sicherheit

Und vieles mehr

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.