Istanbul Umraniye Residence project

Demirtas, Türkei

Die neue Residenz in Demirtash bietet Ihnen die Möglichkeit, Immobilien am Meer zu kaufen und damit Geld zu verdienen! Erschwinglicher Luxus, entwickelte interne Infrastruktur und maximaler Komfort - all dies kennzeichnet einen Wohnkomplex, der auf einer Fläche von 3050 Quadratmetern gebaut wird. Dies ist eine Gelegenheit, von der Natur umgeben zu sein und ein mildes mediterranes Klima in einem prestigeträchtigen Vorort zu genießen. Eine große Auswahl an Freizeitbereichen auf dem Territorium ist ideal für Familienbeschäftigung und alltägliche Angelegenheiten. Die gesamte bebaute Fläche beträgt 3050 Quadratmeter. Die Gesamtzahl der Wohnungen beträgt 52. Insgesamt verfügt der Komplex über 10 Maisonetten 2 + 1 mit einer Gesamtfläche von 118 sq. Kv. und 42 Wohnungen 1 + 1 mit einer Gesamtfläche von 49 qm. Ein hochrentierliches Projekt für diejenigen, die in Immobilien investieren möchten. Transfer zum Strand.