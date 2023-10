Avanos, Türkei

Stay Property bietet neue Apartments in Payallar - Alanya. Die folgenden Layouts werden in der Wohnanlage dargestellt: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1.Die Fläche der Wohnung beträgt 53 bis 154 Quadratmeter. Die Entfernung zum Meer beträgt 1.500 Meter. Dank des Plans zur aktiven Entwicklung der zahlreichen freien Gebiete der Region wird es bald eine neue luxuriöse Alanya geben. In den Jahren 2022-2023 begann in Payallar der Bau einer bisher beispiellosen Anzahl von Wohnungen, die sich alle durch eine vollständige Infrastruktur und geräumige Bereiche auszeichnen. Im Allgemeinen ist es ein entwickeltes Gebiet, in dem es eine eigene umfangreiche Infrastruktur gibt, aber der größte Teil der Entwicklung wird durch einfache türkische Häuser dargestellt. Die Bewohner sind im Tourismus tätig, es gibt viele Hotels am Meer. Grund- und weiterführende Schulen, Lyzeum, Krankenhaus, Klinik, Zahnmedizin, Supermärkte, Tankstellen, Geldautomaten, Apotheken arbeiten. Im Nachbardorf Konakly an der Küste befindet sich ein städtischer Waldpark mit Grillmöglichkeiten. In Payallar wird es bald eine neue 4 km lange Promenade mit Erholungsgebieten, Parks, einem Radweg und einem Spielplatz geben. Auf einem 13,4 Hektar großen Grundstück wird ein modernes Krankenhaus gebaut. Das Gebiet liegt 10 km vom Zentrum von Alanya entfernt. Der Flughafen Antalya liegt 100 km entfernt.