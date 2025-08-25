  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Muratpasa
  4. Wohnung in einem Neubau Wohnungen mit 5-Sterne-Hotelkonzept in Alanya Kestel

Wohnung in einem Neubau Wohnungen mit 5-Sterne-Hotelkonzept in Alanya Kestel

Muratpasa, Türkei
von
$200,129
;
50
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27891
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Muratpasa
  • Stadt
    Antalya

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Über den Komplex

Wohnungen mit Panoramablick auf das Meer und die Stadt in einem Projekt mit vielen Annehmlichkeiten in Alanya Kestel

Die stilvollen Wohnungen befinden sich in Kestel in Alanya. Kestel ist ein Entwicklungsgebiet mit verschiedenen Annehmlichkeiten. Das Gebiet beherbergt Wanderwege, Restaurants, Cafés und viele weitere tägliche und soziale Annehmlichkeiten.

Die Wohnungen zum Verkauf in Alanya befinden sich 1 km vom Strand, 4 km vom Zentrum von Mahmutlar, 4,5 km vom Einkaufszentrum Alanyum, 7,4 km von der Burg Alanya und 32 km vom Flughafen Gazipasa entfernt.

Die Neubauten befinden sich in einem Projekt, das aus 14 Blöcken auf einer Gesamtfläche von 35.109 m² besteht. Das Projekt verfügt über Endlos-Pools im Innen und Außenbereich, Wasserrutschen für Kinder und Erwachsene, Wasserfälle, Wanderwege, Basketball- und Volleyballplätze, Tischtennisplatten, Tennisplätze, Wasserballanlagen, Kinderspielplätze, Sitzbereiche, eine Gemeinschaftslobby, eine Rezeption, ein beheiztes Hallenbad, ein türkisches Bad, eine Sauna, Dampf- und Salzräume, Massageräume, Hobbyräume für Erwachsene und einen Kinderpark.


AYT-04119

Standort auf der Karte

Muratpasa, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage New residence with swimming pools close to the airport and a highway, Istanbul, Turkey
Besiktas, Türkei
von
$221,849
Wohnviertel Luxurious residential complex just 600 meters from the beach
Alanya, Türkei
von
$383,315
Wohngebäude Meer und Prinzeninsel Blick Wohnungen in Kartal, Istanbul
Kartal, Türkei
von
$739,299
Wohnviertel Cozy apartment in a luxury complex in Alanya
Oba, Türkei
von
$193,259
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, Istanbul, Turkey
Çekmeköy, Türkei
von
$1,65M
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Wohnungen mit 5-Sterne-Hotelkonzept in Alanya Kestel
Muratpasa, Türkei
von
$200,129
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage Luxury apartments with views of the Sea of ​​Marmara in the Maltepe area.
Wohnanlage Luxury apartments with views of the Sea of ​​Marmara in the Maltepe area.
Wohnanlage Luxury apartments with views of the Sea of ​​Marmara in the Maltepe area.
Wohnanlage Luxury apartments with views of the Sea of ​​Marmara in the Maltepe area.
Wohnanlage Luxury apartments with views of the Sea of ​​Marmara in the Maltepe area.
Alle anzeigen Wohnanlage Luxury apartments with views of the Sea of ​​Marmara in the Maltepe area.
Wohnanlage Luxury apartments with views of the Sea of ​​Marmara in the Maltepe area.
, Türkei
von
$236,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Bitte kontaktieren Sie unsere Spezialisten, um die Verfügbarkeit und die Kosten der Apartments zu überprüfen.Wir präsentieren Ihnen unsere neue Anlage in der Region Maltape.Der Wohnkomplex befindet sich auf einer Fläche von 26.000 m2, das Projekt besteht aus 770 Wohnungen in 9 Blöcken, mit L…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residence with swimming pools and a spa complex close to the sea, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools and a spa complex close to the sea, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools and a spa complex close to the sea, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools and a spa complex close to the sea, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools and a spa complex close to the sea, Avsallar, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residence with swimming pools and a spa complex close to the sea, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools and a spa complex close to the sea, Avsallar, Turkey
Mahmutlar, Türkei
von
$208,579
Wir bieten Apartments mit Panoramablick auf das Meer und die Berge.Die Residenz verfügt über einen Wellnesskomplex mit einem Loungebereich und Massageräumen, zwei Außenpools mit Wasserrutschen, einen Innenpool und einen Kinderpool, einen Parkplatz, eine Sauna, ein Fitnesscenter, einen Kinder…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, gym and sauna, 2 km from the sea, Payallar, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, gym and sauna, 2 km from the sea, Payallar, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, gym and sauna, 2 km from the sea, Payallar, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, gym and sauna, 2 km from the sea, Payallar, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, gym and sauna, 2 km from the sea, Payallar, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, gym and sauna, 2 km from the sea, Payallar, Turkey
Alanya, Türkei
von
$108,368
Das Projekt besteht aus 26 Wohnungen in einem Block. Das Hotel liegt in Payallar, dem beliebten touristischen Zentrum von Alanya, 2000 Meter vom Meer entfernt.Das Projekt besteht aus 4 Etagen, zum Verkauf gibt es Standard-Wohnungen mit 1-2 Schlafzimmern und Duplexs mit 2-4 Schlafzimmern.Auss…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Türkei
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
25.08.2025
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
26.05.2025
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
08.10.2024
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
Alle Veröffentlichungen anzeigen