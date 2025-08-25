  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Muratpasa
  4. Wohnung in einem Neubau Wohnungen in Gehweite zum Meer im City-Nest-Projekt

Wohnung in einem Neubau Wohnungen in Gehweite zum Meer im City-Nest-Projekt

Muratpasa, Türkei
von
$149,508
;
50
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27888
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Muratpasa
  • Stadt
    Antalya

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    5

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Aufzug

Über den Komplex

Wohnungen mit Zahlungsplan im City Nest-Projekt mit Annehmlichkeiten in Antalya Muratpasa

Die Wohnungen befinden sich im Stadtteil Sinan im Bezirk Muratpasa von Antalya. Der Stadtteil Sinan entwickelt sich mit den vielen Stadterneuerungsprojekten in der Region zu einem neuen aufstrebenden Stadtteil von Antalya.

Die stilvollen Wohnungen befinden sich in Gehweite zu den täglichen Annehmlichkeiten, der Altstadt, dem Mermerli-Strand, der nostalgischen Straßenbahnlinie, dem Einkaufszentrum MarkAntalya, dem privaten Gesundheitszentrum Meydan und der Straßenbahnhaltestelle. Außerdem sind die Wohnungen nur 14 km vom Flughafen Antalya entfernt.

Die Wohnungen befinden sich in Citynest, einem Projekt, das aus 43 1-Zimmer-Wohnungen und 9 2-Zimmer-Maisonette-Wohnungen auf 5 Etagen auf einer Gesamtfläche von 624 m² besteht. Das Projekt umfasst eine Tiefgarage für 19 Autos mit Aufzug, Feuerleiter, Feuerlöschanlage, Wassertank für Feuerlöschzwecke, Notstromaggregat, Reinwassertank, Photovoltaikmodule, 2 Aufzüge, Empfangsbereich, gemeinschaftliche Ladestationen für Elektrofahrzeuge, Sicherheitsdienst und Sicherheitskameras.

Die 1-Zimmer-Wohnungen bestehen aus einem Wohnzimmer, einer offenen Küche, einem Badezimmer und einem Balkon. (Einige 1-Zimmer-Wohnungen haben 2 Balkone.)

Die 2-Zimmer-Maisonette-Wohnungen bestehen aus einer separaten Küche, 2 Badezimmern, einem Balkon und einer Terrasse. (Einige 2-Zimmer-Maisonette-Wohnungen haben eine offene Küche, 2 Balkone und 2 Terrassen.)

Die Wohnungen zum Verkauf in Antalya sind mit einer Garderobe, Laminat- und Keramikböden, Klimaanlage, Gas-Kombi, Einbaugeräten, Spotbeleuchtung, Duschkabine, Gegensprechanlage und einer Stahltür ausgestattet.


AYT-04118

Standort auf der Karte

Muratpasa, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohngebäude Istanbul Kagithane Apartment compound
Kagithane, Türkei
von
$84,144
Wohnanlage Residence with a green area and a parking near highways, Istanbul, Turkey
Atasehir, Türkei
von
$394,752
Wohnanlage Investments with obtaining Turkish Citizenship!
, Türkei
von
$500,000
Wohnanlage New residence with swimming pools and panoramic views close to the coast, Istanbul, Turkey
Kartal, Türkei
von
$586,225
Wohnanlage Ready to move residential complex with green areas in the business district of Istanbul, Türkiye
Bagcilar, Türkei
von
$425,592
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Wohnungen in Gehweite zum Meer im City-Nest-Projekt
Muratpasa, Türkei
von
$149,508
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Premium residential complex in one of the most prestigious areas of Alanya, Oba
Wohnviertel Premium residential complex in one of the most prestigious areas of Alanya, Oba
Wohnviertel Premium residential complex in one of the most prestigious areas of Alanya, Oba
Wohnviertel Premium residential complex in one of the most prestigious areas of Alanya, Oba
Wohnviertel Premium residential complex in one of the most prestigious areas of Alanya, Oba
Alle anzeigen Wohnviertel Premium residential complex in one of the most prestigious areas of Alanya, Oba
Wohnviertel Premium residential complex in one of the most prestigious areas of Alanya, Oba
Oba, Türkei
von
$179,379
Ein moderner Wohnkomplex der Komfortklasse in einer ruhigen Gegend von Alanya mit einer eigenen Infrastruktur. Oba ist eines der begehrtesten Gebiete von Alanya. Beeindruckendes architektonisches Design unter Verwendung hochwertiger Materialien verleiht den Gebäuden Ausdruckskraft und betont…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment 400 meters from the sea in the Tekinoğlu complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment 400 meters from the sea in the Tekinoğlu complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment 400 meters from the sea in the Tekinoğlu complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment 400 meters from the sea in the Tekinoğlu complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment 400 meters from the sea in the Tekinoğlu complex.
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished 1+1 apartment 400 meters from the sea in the Tekinoğlu complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment 400 meters from the sea in the Tekinoğlu complex.
Mahmutlar, Türkei
von
$107,202
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Möblierte Wohnung mit einem Schlafzimmer (1+1) 56 m2 mit Bergblick in Tekinoğlu-Komplex.Dieses Projekt befindet sich 400 Meter vom Strand entfernt, an der dritten Küste. Die Wohnanlage ist nur 5 Gehminuten von Transport, Geschäften, Cafés, Restaurants, Apotheken entfernt.Am Dienstag und Sams…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Luxury residential complex with sea and lake view, Büyükçekmece, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Luxury residential complex with sea and lake view, Büyükçekmece, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Luxury residential complex with sea and lake view, Büyükçekmece, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Luxury residential complex with sea and lake view, Büyükçekmece, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Luxury residential complex with sea and lake view, Büyükçekmece, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Luxury residential complex with sea and lake view, Büyükçekmece, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Luxury residential complex with sea and lake view, Büyükçekmece, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Türkei
von
$220,625
Das Wohnbauprojekt mit Blick auf das Marmara-See und den Büyükçekmece-See. Es ist ein luxuriöser Familienkomplex mit dem Stil eines touristischen Resorts, bestehend aus 2 Gebäuden bis zu 14 Etagen hoch. Die grüne Fläche des Komplexes beträgt 8.000 m2. Verschiedene flache Layouts sind verfügb…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Türkei
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
25.08.2025
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
26.05.2025
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
08.10.2024
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
Alle Veröffentlichungen anzeigen