Wohnung in einem Neubau Strandwohnungen zum Verkauf in Mahmutlar Alanya

Muratpasa, Türkei
von
$247,218
;
28
ID: 27713
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Muratpasa
  • Stadt
    Antalya

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Wohnungen zum Verkauf in einem Komplex direkt am Strand in Mahmutlar, Alanya

Die Region Mahmutlar, bekannt als Urlaubsort von Alanya, ist in letzter Zeit schnell gewachsen und hat sich rasant entwickelt. Mit ihren hochwertigen Dienstleistungen ist sie zur ersten Wahl für Ausländer und Einheimische geworden. Die Region besticht durch ihre Zuverlässigkeit und Sorgfalt. Mahmutlar bietet mit seinen belebten Straßen, der Beleuchtung, den Cafés und Restaurants verschiedener Marken einen hochwertigen Service.

Die Wohnungen zum Verkauf in Alanya Antalya bieten den Käufern des Projekts an der Strandpromenade einen großen Vorteil an. Neben der fußläufigen Erreichbarkeit von Einrichtungen des täglichen Bedarfs und sozialen Einrichtungen ist es 450 m vom Einkaufszentrum, 7,8 km vom Krankenhaus, 12 km vom Stadtzentrum und 27 km vom Flughafen Gazipaşa entfernt.

Das Projekt besteht aus zwei Blöcken mit insgesamt 109 Wohnungen und verfügt über Einrichtungen wie einen Innen- und Außenpool, einen Kinderspielplatz, einen Fitnessraum, ein Türkisches Bad, eine Sauna, Überwachungskameras, einen Generator, eine zentrale Satellitenanlage, einen Parkplatz, einen Grillplatz und einen Sicherheitsdienst.

Die Wohnungen werden mit verschiedenen Zimmertypen zum Verkauf angeboten; 1. Klasse Keramikboden, Granitarbeitsplatte in der Küche, Küchenmöbel, MDF, Duschkabine und Durchlauferhitzer.


AYT-04546

Standort auf der Karte

Muratpasa, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Wohnung in einem Neubau Strandwohnungen zum Verkauf in Mahmutlar Alanya
Muratpasa, Türkei
von
$247,218
