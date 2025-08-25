  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Muratpasa
  4. Wohnung in einem Neubau Elegante Wohnungen 250 m vom Meer entfernt in Alanya Antalya

Wohnung in einem Neubau Elegante Wohnungen 250 m vom Meer entfernt in Alanya Antalya

Muratpasa, Türkei
von
$223,673
;
25
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27736
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Muratpasa
  • Stadt
    Antalya

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    6

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Stilvolle Wohnungen zum Verkauf in Alanya Mahmutlar, 250 m vom Strand entfernt

Mahmutlar liegt im Osten von Alanya und entwickelt sich von Tag zu Tag weiter. Mit seinem sauberen Strand, den langen Spazierwegen, Restaurants, Einkaufszentren und belebten Straßen ist es das Zentrum der Aufmerksamkeit für einheimische und ausländische Touristen. Die Region, die auch von Immobilieninvestoren bevorzugt wird, bietet ein komfortables Leben im Sommer und Winter.

Die Wohnungen zum Verkauf in Alanya Antalya sind 270 m vom Strand, 350 m vom Markt, der Apotheke, dem Gesundheitszentrum und den Schuleinrichtungen sowie 13 km vom Zentrum von Alanya und 25 km vom Flughafen Gazipaşa entfernt.

Das Projekt wurde auf einem 976 m² großen Grundstück erbaut und besteht aus 28 Wohnungen in einem einzigen Block. Der Komplex verfügt über einen Innen- und Außenpool, eine Sauna, ein Fitnesscenter, einen Unterhaltungsraum und einen Grillplatz.

In dem Projekt, bei dem Komfort im Vordergrund steht, gibt es Merkmale wie Granitarbeitsplatten in der Küche, abwischbare Wandfarben, PVC-Fenster, Wärme- und Schallisolierungssysteme und MDF-Küchenschränke.


AYT-04524

Standort auf der Karte

Muratpasa, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a spa center close to a metro station, Istanbul, Turkey
Uyanik Caddesi, Türkei
von
$154,200
Wohnviertel PRODAETSYA VILLA POLNOSTYU MEBELIROVAnnaya
Konyaalti, Türkei
Preis auf Anfrage
Wohnviertel Fully furnished 2 bedroom apartment in Alanya
Oba, Türkei
von
$144,143
Wohnanlage New residence with swimming pools, restaurants and a school in the heart of Izmir, Turkey
Konak, Türkei
von
$428,620
Wohnviertel Modern Apartments with Rich Social Amenities in Oba Alanya
Oba, Türkei
von
$106,773
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Elegante Wohnungen 250 m vom Meer entfernt in Alanya Antalya
Muratpasa, Türkei
von
$223,673
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohngebäude Beyoglu Istanbul Residence
Wohngebäude Beyoglu Istanbul Residence
Wohngebäude Beyoglu Istanbul Residence
Wohngebäude Beyoglu Istanbul Residence
Wohngebäude Beyoglu Istanbul Residence
Alle anzeigen Wohngebäude Beyoglu Istanbul Residence
Wohngebäude Beyoglu Istanbul Residence
Beyoglu, Türkei
von
$734,969
Warum dieses Eigentum 谷؟ Ein Wohnprojekt, das sich durch einzigartige archäologische Architekturmodelle aus der osmanischen Zeit auszeichnet. Der 550 Meter lange Einkaufsweg umfasst eine Vielzahl von Marken. Strategische Lage im Stadtteil Beyoğlu im Zentrum von Istanbul in der Nähe des Tak…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Meerblick Stilvolle Wohnungen in İstanbul Beşiktaş
Wohngebäude Meerblick Stilvolle Wohnungen in İstanbul Beşiktaş
Wohngebäude Meerblick Stilvolle Wohnungen in İstanbul Beşiktaş
Wohngebäude Meerblick Stilvolle Wohnungen in İstanbul Beşiktaş
Wohngebäude Meerblick Stilvolle Wohnungen in İstanbul Beşiktaş
Alle anzeigen Wohngebäude Meerblick Stilvolle Wohnungen in İstanbul Beşiktaş
Wohngebäude Meerblick Stilvolle Wohnungen in İstanbul Beşiktaş
Besiktas, Türkei
von
$1,17M
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 6
Meerblick-Wohnuungen in Meeresnähe in Istanbul Beşiktaş Die Wohnungen in einem Projekt zeichnen sich durch ihre vorteilhafte Lage aus. Beşiktaş befindet sich auf der europäischen Seite von İstanbul und zieht die Aufmerksamkeit durch den Blick auf den Bosporus auf sich. Darüber hinaus befinde…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Hochwertige Wohnungen in Altintas' kostbarem Viva Defne Projekt
Wohngebäude Hochwertige Wohnungen in Altintas' kostbarem Viva Defne Projekt
Wohngebäude Hochwertige Wohnungen in Altintas' kostbarem Viva Defne Projekt
Wohngebäude Hochwertige Wohnungen in Altintas' kostbarem Viva Defne Projekt
Wohngebäude Hochwertige Wohnungen in Altintas' kostbarem Viva Defne Projekt
Alle anzeigen Wohngebäude Hochwertige Wohnungen in Altintas' kostbarem Viva Defne Projekt
Wohngebäude Hochwertige Wohnungen in Altintas' kostbarem Viva Defne Projekt
Aksu, Türkei
von
$141,267
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 8
Gut gestaltete, schicke Wohnungen in einem Projekt in Altintas mit reichhaltigen Annehmlichkeiten vor Ort Die Wohnungen befinden sich in Aksu, Altıntaş. Aksu ist ein Bezirk in Antalya mit einer verwurzelten Geschichte. Der Stadtteil Altıntaş ist eines der prestigeträchtigsten Wohngebiete und…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Türkei
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
25.08.2025
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
26.05.2025
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
08.10.2024
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
Alle Veröffentlichungen anzeigen