Wohnung in einem Neubau Wohnungen mit Meerblick im Projekt Fenix 40 in Muratpaşa

ID: 27761
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Muratpasa
  • Stadt
    Antalya

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Etagenzahl
    10

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Wohnungen im Projekt Fenix 40 mit geschlossener Parkgarage und Gemeinschaftspool im Stadtteil Gençlik

Das Projekt Fenix 40 Işıklar befindet sich im Stadtteil Gençlik in Muratpaşa, einem der zentralen und prestigeträchtigen Stadtteile von Antalya. Die Gegend zeichnet sich durch ihre Nähe zum Strand und zu wichtigen Erholungsgebieten wie dem Karaalioğlu-Park aus und bietet wertvolle Möglichkeiten sowohl für Wohnzwecke als auch für Investitionen. Mit einer guten Infrastruktur und zahlreichen sozialen Einrichtungen bietet das Viertel einfachen Zugang zu verschiedenen Dienstleistungen wie Cafés, Restaurants, Schulen und Gesundheitseinrichtungen. Darüber hinaus tragen die zentrale Lage und die Nähe zum Meer dazu bei, dass die Immobilienwerte hoch bleiben und das Mietertragspotenzial steigt.

Die Wohnungen zum Verkauf in Antalya befinden sich in idealer Lage, 400 m von der prestigeträchtigen Işıklar-Straße, 750 m von Kaleiçi (Altstadt), 800 m vom Yalım-Park, 2,8 km vom Einkaufszentrum MarkAntalya, 6,5 km von den Stränden von Konyaaltı und 14 km vom Flughafen Antalya entfernt.

Das Fenix 40 Işıklar Projekt wurde auf einem 3.200 m² großen Grundstück erbaut und ist als Einzelblock mit 6.000 m² geschlossener Parkplätze und Sozialbereichen auf zwei Etagen konzipiert, darunter ein Hamam (türkisches Bad), ein Fitnesscenter, eine Sauna, ein olympisches Schwimmbad und ein Kinderspielplatz, die insgesamt 19.000 m² geschlossene Fläche bieten.

Die Wohnungen mit Meerblick bieten soziale Einrichtungen wie ein türkisches Bad, ein Fitnesscenter, eine Sauna, einen Schwimmbad und einen Kinderspielplatz an. Darüber hinaus bietet das Projekt 3-Schlafzimmer-Wohnungen im Erdgeschoss mit Garten und 3-Schlafzimmer-Maisonette-Wohnungen im Dachgeschoss mit unterschiedlichen Wohnungstypen und Grundrissen.


AYT-04516

Standort auf der Karte

Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Современный жилой комплекс Antares Hill расположился в районе Алании Махмутлар. Этот район интересен многим отдыхающим доступными ценами, хорошо развитой городской инфрасруктро. Махмутлар находится в 30 км от международного аэропорта Газипаша и в 130 км от аэропрта городлина. В эти аэропорт…
