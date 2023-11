Esenyurt, Türkei

von €158,701

Warum dieses Eigentum 谷؟ Es gibt eine Vielzahl von Mehrfamilienhäusern und Abteilungen, was es zu einer richtigen Wahl für alle Familien macht. Die Apartments zeichnen sich durch niedrige Preise im Rahmen eines High-End-Projekts aus, das von allen Seiten von Grünflächen umgeben ist. Genießen Sie die Ruhe und Entspannung in Ihrem Apartment. Das Gelände ist weit weg vom Lärm der Stadt. Es befindet sich in außergewöhnlicher Lage an der Kreuzung der Hauptstraßen und des Transports in der Stadt. Die Nähe zum dritten Flughafen und zum Istanbuler Wasserkanal erhöht den Investitionswert.