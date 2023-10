Istanbul, Türkei

von €198,671

70–143 m² 3

Kapitulation vor: 2025

FLAMINGO PANORAMA ist ein neuer moderner Wohnkomplex mit einem einzigartigen und bezaubernden architektonischen Design. Das Hotel liegt in Istanbul in der Gegend von Buyukchekmedzhe. Der Wohnkomplex ist in einem modernen, einzigartigen Stil mit einer Höhe von 14 Etagen und einer großen Landschaftsfläche von 11.600 m² gebaut. Der Komplex verfügt über 227 Wohnwohnungen und 19 Geschäftsräume. Die Wohnungen in der Anlage sind durch Layouts dargestellt: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1 von 70 bis 143 qm. Die Apartments verfügen über Panoramafenster, die mehr Licht bieten, und geräumige offene Balkone. Die interne Infrastruktur des Komplexes: - Pool; - Terrasse; - Brunnen; - Gärten; - Innenpool; - Sauna; - Parken; - Geschäfte. Externe Infrastruktur: - Medizinische Einrichtungen; - Bildungseinrichtungen; - Einkaufszentrum; - Strand; - Park; - Restaurants; - Cafe; - Bankfilialen; - Schönheitssalon.