Wohnkomplex Two apartments 1+1 & 1+1 in the G-HUB MARGYO complex for Turkish citizenship.

✅ Zwei Wohnungen - 1+1 und 1+1 für USD 470.000

✅ Geeignet für Türkische Bürgerschaft

Das Projekt G-HUB - ein Hotel, Einkaufszentrum, Universität und Krankenhaus in einem Komplex

Die Anlage befindet sich im Stadtteil Sefaköy/Küçükçekmece, direkt an der Autobahn E-5, einer der wichtigsten Verkehrswege der Stadt und bietet einen bequemen Zugang zu allen wichtigen Bereichen.

Abschlussdatum: März 2026

Bauunternehmen: MARYAPI

⚡Hohe Mieterträge und Kapitalrendite

⚡GYO-Projekt - keine Expertenbewertung für die türkische Staatsbürgerschaft

Projektgebiet: 14.000 m2

Anzahl der Wohnungen: 330 (84 Hotel-Appartements, 246 Wohn-/Hotel-Appartements)

Wohnungen zum Verkauf: 1+1 / 1.5+1 / 2+1

Fläche: von 74 m2 bis 105 m2

Handelseinheiten: 93

⚡Das Projekt G-HUB befindet sich in der Nähe des renommierten Universitätsklinikums Biruni und der Universität Arel und fügt dem gesamten Komplex Wert und Prestige hinzu.

⚡Das Projekt umfasst auch ein Open-Air-Shopping-Mall mit einem lebhaften Einkaufsbereich, Cafés, Restaurants und öffentlichen Räumen, die den täglichen Bedürfnissen von Bewohnern, Studenten und Besuchern gerecht werden.

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns bitte an.