  Wohnkomplex Two apartments 1+1 & 1+1 in the G-HUB MARGYO complex for Turkish citizenship.

Wohnkomplex Two apartments 1+1 & 1+1 in the G-HUB MARGYO complex for Turkish citizenship.

Kucukcekmece, Türkei
von
$470,000
10
ID: 33001
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 1288
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 04.12.25

Standort

  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Kucukcekmece

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

✅ Zwei Wohnungen - 1+1 und 1+1 für USD 470.000
✅ Geeignet für Türkische Bürgerschaft

Das Projekt G-HUB - ein Hotel, Einkaufszentrum, Universität und Krankenhaus in einem Komplex

Die Anlage befindet sich im Stadtteil Sefaköy/Küçükçekmece, direkt an der Autobahn E-5, einer der wichtigsten Verkehrswege der Stadt und bietet einen bequemen Zugang zu allen wichtigen Bereichen.

Abschlussdatum: März 2026
Bauunternehmen: MARYAPI

⚡Hohe Mieterträge und Kapitalrendite
⚡GYO-Projekt - keine Expertenbewertung für die türkische Staatsbürgerschaft

  • Projektgebiet: 14.000 m2
  • Anzahl der Wohnungen: 330 (84 Hotel-Appartements, 246 Wohn-/Hotel-Appartements)
  • Wohnungen zum Verkauf: 1+1 / 1.5+1 / 2+1
  • Fläche: von 74 m2 bis 105 m2
  • Handelseinheiten: 93

⚡Das Projekt G-HUB befindet sich in der Nähe des renommierten Universitätsklinikums Biruni und der Universität Arel und fügt dem gesamten Komplex Wert und Prestige hinzu.

⚡Das Projekt umfasst auch ein Open-Air-Shopping-Mall mit einem lebhaften Einkaufsbereich, Cafés, Restaurants und öffentlichen Räumen, die den täglichen Bedürfnissen von Bewohnern, Studenten und Besuchern gerecht werden.

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns bitte an.

Kucukcekmece, Türkei
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
