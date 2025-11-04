  1. Realting.com
Wohnkomplex Zwei Apartments (2+1 und 1+1) in einem Hotelkomplex.

Doktor Ali Demir Caddesi, Türkei
Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

✅ Rückkaufgarantie + 10 % des Kaufpreises nach 3 Jahren.
✅ Garantierte Mieteinnahmen von 7 % pro Jahr – ab 31.500 USD pro Jahr.

✅ Der Mietpool für 7 Jahre ist nach dem Gewinnbeteiligungsmodell 40/60 % aufgeteilt (40 % für den Investor | 60 % für die Verwaltungsgesellschaft).

✅ Verwaltung durch Ascott Hotels & Serviced Apartments

Diese Bedingung ist im Kaufvertrag festgelegt und integraler Bestandteil des Vertrags.

Das bedeutet, dass Sie Ihre Investition unter keinen Umständen verlieren und Ihre Einnahmen garantiert sind.

✅ Die Apartments sind voll möbliert!

✅ Zwei Apartments (2+1 und 1+1) stehen für türkische Staatsbürger zum Verkauf für 450.000 USD.

Der Komplex befindet sich im Geschäftsviertel Basın Ekspres, im Schnittpunkt der drei Stadtteile Küçükçekmece, Bahçelievler und Bakırköy. Die Metrobuslinien E5 und TEM sind in nur 5 Fahrminuten erreichbar.

Der Komplex besteht aus zwei miteinander verbundenen Gebäuden auf einer Fläche von 29.962 m² und umfasst 17 Etagen inklusive Tiefgarage. Er bietet 167 Wohnungen mit verschiedenen Grundrissen (1+1 bis 3+1) und Größen von 81 m² bis 234 m² sowie 7 Gewerbeflächen.

Die zentrale Lage ist angesichts der hohen Mieten und der starken Nachfrage in diesem Sektor ein hervorragender Anreiz für Investoren.

Die Gegend zeichnet sich durch eine gut ausgebaute städtische Infrastruktur und die Präsenz öffentlicher und privater Bildungseinrichtungen aus.

Fertigstellung: Dezember 2025.

Ausstattung:

  • Sauna und Hamam
  • Hallenbad
  • Fitnessraum
  • Spielplätze
  • Spazierweg mit Gartenanlage
  • Überdachter Parkplatz
  • Angenehm gestaltete Außenanlage
  • Videoüberwachung rund um die Uhr

Für weitere Informationen zu diesem Projekt kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per E-Mail.

Doktor Ali Demir Caddesi, Türkei
Video-Review von wohnanlage Zwei Apartments (2+1 und 1+1) in einem Hotelkomplex.

