New apartments for obtaining a residence permit and citizenship in a prestigious area, Istanbul, Turkey

Derekoey, Türkei

von €830,000

Kapitulation vor: 2023

Velux Yalıkavak liegt an der ersten Küste in einer malerischen Bucht und erstreckt sich über eine Fläche von 65000 m2. Die folgenden Arten von Immobilien 42 Residenzen 2 + 1 und 3 + 1, 33 Villen 4 + 1 und 5 + 1 und 10 Herrenhaus 6 + 1 sind nach Ihrer Wahl vorgesehen , alle mit Blick auf die azurblaue Ägäis. Velux Yalıkavak liegt an der ersten Küste und hat einen eigenen Sandstrand und Pier, 250 m² lang. Nähplätze für Privatyachten werden ebenfalls zur Verfügung gestellt. Sea Taxi Service angeboten. Das Konzept des Wohnkomplexes Velux Yalıkavak umfasst 2 berühmte Restaurants, eine Loungebar, eine Snek Beach Bar, einen offenen olympischen Pool, ein Fitnesscenter, ein Spa, einen Kids Club, einen Spielplatz,Orte zum Laden von Elektrofahrzeugen. Ebenfalls auf dem Gebiet des Komplexes befindet sich ein Boutique-Hotel für Ihre Gäste. Concierge-Service, Reinigung, technischer Support, Baggy-Service rund um den gesamten Wohnkomplex. 24 Stunden Sicherheit. Wenn Sie in Velux Yalıkavak wohnen, erhalten Sie den Komfort eines 5-Sterne-Luxushotels. Der Komplex wird Ende 2023 voll funktionsfähig sein. 2 + 1 Wohnsitz von 104m2 bis 151m2 3 + 1 Residenzen mit privatem Pool von 148 m2 bis 206 m2 4 + 1 Villen mit privatem Pool von 305m2 bis 400 m2 5 + 1 Villen mit privatem Pool von 378m2 bis 640 m2 6 + 1 Herrenhaus mit privatem Pool von 583 m2 bis 685 m2 Für ein komfortables ganzjähriges Leben in der Anlage in allen Wohngebäuden werden « Smart House » -Systeme installiert, Fußbodenheizung, automatische Konditionierung mit einer gilden Klimatisierung, hochwertige Küchenmöbel, Alle Haushaltsgeräte der Marke Gaggenau, Granit- und Parkettböden von höchster Qualität, Terrassen und Balkone mit Teakholzboden und reichem Landschaftsdesign im gesamten Komplex. Das Unternehmen, der Entwickler SF Yıldız İnşaat, ist seit 2010 in Betrieb. Während seines Bestehens hat das Unternehmen viele Projekte von Wohnkomplexen, Geschäftszentren, Villen und Wohnhäusern erfolgreich gebaut und in Auftrag gegeben.