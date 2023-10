Yesilkoey, Türkei

von €189,060

72 m² 1

Kapitulation vor: 2024

Kostenlose Auswahl an Immobilien. Objekte der besten Entwickler. Volle rechtliche Unterstützung der Transaktion. Viamar Aster ist ein neues Projekt in Aksu im am schnellsten wachsenden Gebiet von Antalya. Es besteht aus erstklassigen Materialien unter Berücksichtigung hoher Qualitätsstandards. Eines der am schnellsten wachsenden Urlaubsgebiete von Antalya — Aksu. Das moderne Resort wurde unter Berücksichtigung der Wahrung der Umweltsicherheit in der Region gegründet, in der schicke, neu gefangelte Hotels mit alten Plantagen aus Eukalyptus und Kiefern koexistieren. Infrastruktur: - Spielplätze; - Garten; - Türkisches Bad; - Sauna; - Pools; - Geschäfte; - Einkaufszentrum; - Fitnesscenter; - Restaurants. Projektstandort: - 4 km vom Flughafen Antalya entfernt; - 5 km vom Einkaufszentrum Antalya entfernt; - 6 km vom Einkaufszentrum AGORA entfernt; - 5 km vom Sandstrand von Lara entfernt; - 500 Meter vom Busbahnhof entfernt. Warum ist es rentabel, mit uns zusammenzuarbeiten: - Wir garantieren sichere Transaktionen mit voller rechtlicher Unterstützung. - Wir werden für Sie die vielversprechendsten Objekte für Investition und Leben auswählen. - Erzählen wir Ihnen alles über den Immobilienmarkt, über das Leben in der Türkei. - Wir führen eine kostenlose Beratung durch und sparen Zeit, um geeignete Optionen und Kaufmöglichkeiten zu finden. - Wir werden Immobilien KOSTENLOS auswählen. - Wir werden bei dem Umzug helfen. - Wir werden das Objekt persönlich in der Türkei oder online zeigen. - Wir werden helfen, den Aufenthaltsstatus zu erhalten. Rufen Sie an oder schreiben Sie, wir beraten Sie gerne kostenlos! Lassen Sie uns Planungsoptionen bereitstellen!