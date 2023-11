New apartments in a residence with a swimming pool and sports grounds, Istanbul, Turkey

Mahmutlar, Türkei

Preis auf Anfrage

Kapitulation vor: 2023

Nordic Art Residential Complex Der Wohnkomplex NORDIC ART besteht aus 45 Wohnungen verschiedener Layouts und 4 Geschäftsräumen. Das Projekt konzentriert sich auf die neuesten Errungenschaften in Architektur, Bau und Design. Der Wohnkomplex NORDIC ART befindet sich in einem umweltfreundlichen Gebiet von Alanya Kargyjak, umgeben von Kiefernwäldern am Fuße des Toros-Gebirges. NORDIC ART ist das Konzept des modernen komfortablen High-Fundal-Gehäuses des Premium-Segments. Hören Sie dem Klang der Brandung und des Vogelgezwitters zu, spüren Sie die salzige Brise und das Aroma der blühenden mediterranen Gärten, bewundern Sie die Aussicht auf das endlose azurblaue Meer und die majestätischen Berge, Auswahl einer Wohnung im NORDIC ART-Projekt. Entfernung zum Mahmutlar-Gebiet: 300 m Entfernung zum Meer: 10 m - die erste Küste Vorteile Der Komplex wurde gemäß den für nordisches Eigentum spezifischen europäischen Qualitätsstandards gebaut. Die Entwicklung des Architekturprojekts des Autors wurde von einem führenden Architekturbüro durchgeführt, sodass sich der Komplex durch eine Liniengnade und ein stilvolles Design auszeichnet. Ein einzigartiger Ort in der umweltfreundlichen Gegend von Alanya Kargyjak an der ersten Küste. Infrastruktur - unbegrenzte Freiheit: Frei- und Innenpools, SPA-Bereich, Fitness, Restaurant, Billard, Kinderspielzimmer und mehr. Hohe Decken - 3 m Die Apartments werden mit dem Finish der Premium-Klasse verkauft und sind mit allen notwendigen Haushaltsgeräten, einer Klimaanlage sowie dem Smart Home-System in der Grundausstattung ausgestattet. Fußbodenheizung in Badezimmern ist bereits im Preis inbegriffen. Der Komplex verfügt über Tiefgaragen und Lagereinrichtungen, die im Wert der Immobilie enthalten sind. Wir bieten einen bequemen Zahlungsplan, der jedem zur Verfügung steht: Die anfängliche Anzahlung beträgt nur 30%, der Rest wird in Raten bis zum 31.10.2023 bezahlt Jedes Apartment bietet Meerblick Merkmale von Wohnungen Das Konzept eines Wohnkomplexes, das von einem führenden Architekturbüro entwickelt wurde, basiert auf gemessenen Kriterien für Luxuswohnungen: ein Architekturprojekt des Autors, ein geräumiger Innenhof, eine geräumige Tiefgarage, nachdenkliche geräumige und funktionale Layouts, Konstruktions- und Veredelungsmaterialien der neuesten Generation. Gehäuse wird mit Premium-Finish verkauft: Panoramaverglasung. Fenster: dreifach doppelt verglastes Fenster, Aluminiumprofil Hohe Decken Stahleintrittstüren mit dreifachem Schutzgrad Laminierte Innentüren Bodenbelag: Porzellan- und Keramikfliesen Wandabdeckung: waschbare Farbe Küchen-Headset: MDF Stoleshnitsa und Natursteinküchenschürze Hochwertige Sanitärinstallationen in Badezimmern Hochwertige Haushaltsgeräte: Backofen, Mikrowelle, Kochfeld, Haube, Kühlschrank, Waschmaschine, Geschirrspüler, Klimaanlage in jedem Raum Duschkabinen In-Time-Elektrowasserbereiter Heizböden in Badezimmern Infrastruktur NORDIC ART bietet eine große Auswahl an Infrastrukturen, die Ihr Leben an der Mittelmeerküste hell und vielfältig, bequem und komfortabel machen: Außenpool Beheizter Innenpool Billard Sauna Türkisches Bad ( Hamamam ) Römisches Dampfbad Massageräume Lobby Kinderspielzimmer Restaurant Cremiges Parken Lagerorte Garten mit Landschaftsgestaltung Generator