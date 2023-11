Residence with a swimming pool, a parking and around-the-clock security close to the highway, Istanbul, Turkey

Marmararegion, Türkei

von €228,000

Kapitulation vor: 2025

Der neue Wohnkomplex der Exodus-Linie in malerischer Lage von Istanbul Der mehrstöckige Wohnkomplex Exodus Panorama mit einer Resortinfrastruktur wird in der Nähe der gesamten sozialen Infrastruktur des Kartal-Bezirks gebaut. Praktische Lage des Projekts – Nähe des Flughafens, Krankenhauses, U-Bahn, Parks für Erholung und Picknick, See, Wälder, Yachtclub und günstige Straßenkreuzung ermöglichen es Ihnen, das Leben in der Nachbarschaft mit der Natur zu genießen und den aktiven Stadtrhythmus nicht zu verpassen. Das Projekt präsentiert Apartments verschiedener Arten und Layouts: lineare Wohnungen 3 + 1, Penthäuser 2 + 1 und 4 + 1, Loft-Wohnung, dreistöckige Wohnung 3 + 1 in der obersten Etage. Alle Zimmer haben die richtige rechteckige Form, die eine ergonomischste Raumnutzung ermöglicht. Der Komplex bietet den Eigentümern eine reiche soziale Infrastruktur: einen Außenpool, einen Basketball- und Volleyballplatz, einen Kinderspielplatz, eine Grünfläche, ein Fitnessstudio, ein SPA-Zentrum, VIP Türkisches Hamam, Kino, Restaurant / Café, Hobbyraum, Kunststudio, Tagungsraum, Kinderclub, Kinderzimmer, überdachter Parkplatz, Videoüberwachungskameras, WLAN auf dem Territorium, elektrischer Generator. Der Bau des Komplexes begann im Dezember 2022, dem Abschluss des Projekts — Juni 2025. Bis zum Ende des Baus sind vom Entwickler zinslose Raten mit einem anfänglichen Beitrag von 25% erhältlich%.