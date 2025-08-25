  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Kartal
  4. Wohnkomplex Luxury apartments in the Avrupa Esentepe Kartal complex.

Wohnkomplex Luxury apartments in the Avrupa Esentepe Kartal complex.

Kartal, Türkei
von
$400,000
BTC
4.7579204
ETH
249.3829487
USDT
395 473.8023323
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27545
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 1087
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 03.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Kartal

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Русский Русский

Der Wohnkomplex wird auf einer Fläche von 40.000 m2 und einer Landschaft von 29.000 m2 gebaut. Lage: Kartal Bezirk, Esentepe microdistrict. Ein Projekt, das für Investitionen und die Gewinnung der türkischen Staatsbürgerschaft geeignet ist.

Der Komplex besteht aus 12 Blöcken mit 14 Etagen in jedem Block, insgesamt 865 Wohnungen, das Projekt zeigt Layouts von 1 + 1 bis 4 + 1, die Fläche der Wohnungen beginnt von 78 m2 bis 213 m2.

Alle Wohnungen werden mit voller Ausstattung geliefert, die nach höchsten Qualitätsstandards durchgeführt werden.

Der Preis beinhaltet - Haushaltsgeräte, Klimaanlagen, Smart Home System.

Abschlussdatum:

  • 1. Etappe: fahrbereit
  • 2. Etappe: bereit zu bewegen
  • 3. Etappe: Dezember 2025

Infrastruktur:

  • Hallenbad
  • Kinderspielplätze
  • Sauna und Türkisches Bad
  • Fitnesscenter
  • Fußballplatz
  • Basketballplatz
  • Tennisplatz
  • Fußgängerwege
  • Garage Parkplatz
  • Sicherheits- und CCTV-Kameras arbeiten 7/24

Ausgezeichnete Lage:

  • Soganli U-Bahn-Station - 1 Minute zu Fuß
  • E5 Autobahn - 1 min zu Fuß
  • Ido - Fähre, die Sie zu allen Marinas und Häfen von Istanbul bringt - 8 Minuten zu Fuß
  • Marina - 8 Minuten
  • Privatklinik - 5 Minuten
  • Staatliche Universität - 7 min

Für nähere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.

Standort auf der Karte

Kartal, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Three-level houses in a residential complex with a private beach, a marina, a wide range of services in Bodrum, Mugla, Turkey
Milas, Türkei
von
$1,49M
Wohnanlage High-rise residence with a swimming pool and working areas in the heart of Istanbul, Turkey
Kartal, Türkei
von
$247,715
Wohnanlage New residence with gardens close to a bus stop and the center of Düzce, Turkey
Schwarzmeerregion, Türkei
von
$59,980
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, 350 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Kuzucubelen, Türkei
von
$87,393
Wohnanlage
Beylikduzu, Türkei
von
$285,000
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Luxury apartments in the Avrupa Esentepe Kartal complex.
Kartal, Türkei
von
$400,000
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohngebäude Beylikduzu Istanbul apartments project
Wohngebäude Beylikduzu Istanbul apartments project
Wohngebäude Beylikduzu Istanbul apartments project
Wohngebäude Beylikduzu Istanbul apartments project
Wohngebäude Beylikduzu Istanbul apartments project
Alle anzeigen Wohngebäude Beylikduzu Istanbul apartments project
Wohngebäude Beylikduzu Istanbul apartments project
Beylikduzu, Türkei
von
$286,390
Warum dieses Eigentum 谷؟ Die Projektzone ist eines der wichtigsten Zentren des europäischen Istanbul. Die Nähe zum Hayat Valley Park macht es zu einem Ziel für Investoren und diejenigen, die im Herzen der Natur leben möchten. Das Projekt wird von der Regierung garantiert und umfasst 115…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
Çekmeköy, Türkei
von
$452,651
Es gibt mehr als nur Häuser in diesem Komplex. Es gibt üppige Gärten, fröhliche Kinder, geräumige Terrasse Balkone zum Entspannen mit Vergnügen, und vieles mehr. Es gibt nur 342 Familien, Natur und Glück. In risikoarmen Häusern öffnen sich Ihre Türen zum Garten, Terrassen und Balkon.Eigensch…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments with sea and mountain views in a residential complex with developed infrastructure, Mahmutlar, Turkey
Wohnanlage Apartments with sea and mountain views in a residential complex with developed infrastructure, Mahmutlar, Turkey
Wohnanlage Apartments with sea and mountain views in a residential complex with developed infrastructure, Mahmutlar, Turkey
Wohnanlage Apartments with sea and mountain views in a residential complex with developed infrastructure, Mahmutlar, Turkey
Wohnanlage Apartments with sea and mountain views in a residential complex with developed infrastructure, Mahmutlar, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments with sea and mountain views in a residential complex with developed infrastructure, Mahmutlar, Turkey
Wohnanlage Apartments with sea and mountain views in a residential complex with developed infrastructure, Mahmutlar, Turkey
Mahmutlar, Türkei
von
$151,482
Residence wird mit voller Infrastruktur, sowohl intern als auch extern ausgestattet. Alle Apartments mit weißen Oberflächen, Badezimmern und Einbauküchen. Alle Apartments verfügen über Wasserfilter.Der Komplex verfügt über 12 Etagen in einem Block von 106 Wohnungen, mit Tief- und Außenparkpl…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Türkei
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
25.08.2025
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
26.05.2025
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
08.10.2024
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
Alle Veröffentlichungen anzeigen