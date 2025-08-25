Wohnkomplex Luxury apartments in the Avrupa Esentepe Kartal complex.

Der Wohnkomplex wird auf einer Fläche von 40.000 m2 und einer Landschaft von 29.000 m2 gebaut. Lage: Kartal Bezirk, Esentepe microdistrict. Ein Projekt, das für Investitionen und die Gewinnung der türkischen Staatsbürgerschaft geeignet ist.
Der Komplex besteht aus 12 Blöcken mit 14 Etagen in jedem Block, insgesamt 865 Wohnungen, das Projekt zeigt Layouts von 1 + 1 bis 4 + 1, die Fläche der Wohnungen beginnt von 78 m2 bis 213 m2.
Alle Wohnungen werden mit voller Ausstattung geliefert, die nach höchsten Qualitätsstandards durchgeführt werden.
Der Preis beinhaltet - Haushaltsgeräte, Klimaanlagen, Smart Home System.
