Wohnkomplex Luxury apartments in the Avrupa Esentepe Kartal complex.

Der Wohnkomplex wird auf einer Fläche von 40.000 m2 und einer Landschaft von 29.000 m2 gebaut. Lage: Kartal Bezirk, Esentepe microdistrict. Ein Projekt, das für Investitionen und die Gewinnung der türkischen Staatsbürgerschaft geeignet ist.

Der Komplex besteht aus 12 Blöcken mit 14 Etagen in jedem Block, insgesamt 865 Wohnungen, das Projekt zeigt Layouts von 1 + 1 bis 4 + 1, die Fläche der Wohnungen beginnt von 78 m2 bis 213 m2.

Alle Wohnungen werden mit voller Ausstattung geliefert, die nach höchsten Qualitätsstandards durchgeführt werden.

Der Preis beinhaltet - Haushaltsgeräte, Klimaanlagen, Smart Home System.

Abschlussdatum:

1. Etappe: fahrbereit

2. Etappe: bereit zu bewegen

3. Etappe: Dezember 2025

Infrastruktur:

Hallenbad

Kinderspielplätze

Sauna und Türkisches Bad

Fitnesscenter

Fußballplatz

Basketballplatz

Tennisplatz

Fußgängerwege

Garage Parkplatz

Sicherheits- und CCTV-Kameras arbeiten 7/24

Ausgezeichnete Lage:

Soganli U-Bahn-Station - 1 Minute zu Fuß

E5 Autobahn - 1 min zu Fuß

Ido - Fähre, die Sie zu allen Marinas und Häfen von Istanbul bringt - 8 Minuten zu Fuß

Marina - 8 Minuten

Privatklinik - 5 Minuten

Staatliche Universität - 7 min

Für nähere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.