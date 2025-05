Wohnkomplex Apartments in a complex with luxurious infrastructure.

Der Wohnkomplex wird im Kartal auf einer Fläche von 90.000 m2 gebaut, das Gebiet der Landschaft und der sozialen Infrastruktur beträgt 45.000 m2.

Der Komplex besteht aus 12 Blöcken von 14 und 17 Etagen in jedem Block, das Projekt zeigt Layouts von 1 + 1 bis 3 + 1, die Fläche der Wohnungen beginnt von 71 m2 bis 217 m2, und ein Einkaufszentrum mit 132 Geschäften.

Alle Wohnungen werden mit voller Ausrüstung geliefert, die nach den höchsten Qualitätsstandards und dem "Smart Home"-System durchgeführt werden.

In der Nähe des Projekts gibt es alles nötig für das Leben - Bildungs- und medizinische Einrichtungen, Einkaufszentren, etc., in der Nähe ist die U-Bahn-Station Yunus Marmaray, 2 Minuten Fahrt zur E5 Autobahn, 15 Minuten Fahrt zum Flughafen Sabiha Gokcen.

Anzahlung 30%

Interessante Installationen bis zum Ende der Konstruktion.

Mit 100% Zahlung ist ein guter Rabatt möglich.

Abschlussdatum: Q4 2027.

Infrastruktur:

45.000 m2 Grünfläche mit angelegten Pools

5.200 m2 öffentlicher Raum

Innenpool

Türkisches Bad

Sauna und Dampfbad

Pilates Studios

Tennisplatz

Basketballplatz

Alleen und Pavillons

Ladestationen für Elektrofahrzeuge

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.