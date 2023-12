Mahmutlar, Türkei

von €229,000

Wir sind stolz darauf, Ihnen einen neuen, modernen Luxuskomplex in einer der ökologisch saubersten Gegenden von Alanya präsentieren zu können. Kargicak. Kargicak ist eine malerische Gegend östlich von Alanya. Für diejenigen, die wunderschöne Natur, Kiefernwälder, sauberen Sandstrand, Stille und frische Berg-Meer-Luft schätzen, Wir empfehlen Ihnen, auf diesen Bereich zu achten. Die erste Linie besteht aus niedrigen ( vierstöckigen ) modernen Komplexen, Etwas weiter vom Meer entfernt befinden sich Komplexe von Villen und Stadthäusern. Der Panoramablick auf das Meer wird Sie in fast jeder gewählten Option in Kargicak begeistern. In diesem Bereich befindet sich eine Promenade, auf der sich Pavillons, Sportgeräte und Spielplätze befinden. Am Meer finden Sie nicht überfüllte, saubere Strände. Es gibt ein Einkaufszentrum, ein Bauernmarkt in der Region . Die Gesamtfläche des Projekts beträgt 2.300 m2 und besteht aus einem Block, in dem sich 9 Apartments befinden. 3 Wohnungen 2 + 1, Fläche 135 m23 Wohnungen 3 + 1, Fläche 170 m21 Wohnung 3 + 1 ( Penthouse ), Fläche 150 m22 Wohnungen 4 + 1 ( Penthouse ), Fläche 220 m2 SchwimmbadIndoorHamSaunaFitnessraumOutdoor-ParkplatzKinderspielplatzGame Zimmer <TAGard> Play