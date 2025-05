Wohnkomplex Large-scale residential complex with first-class infrastructure in Kartal, Istanbul, Türkiye

Um 2.281 Apartments zu erreichen, bietet der Komplex eine einzigartige Mischung aus Ästhetik und Komfort:

Garden Duplexes: Perfekt für diejenigen, die im Einklang mit der Natur leben möchten.

Stadthäuser: Entwickelt für diejenigen, die geräumige, private Wohnräume mit Freiheit wünschen.

Ferienwohnung (1+1 bis 4+1): Bereitstellung eines modernen und komfortablen Wohnerlebnisses.

Garden Suiten mit niedrigem Niveau: Speziell für diejenigen, die eine ruhigere, geräumigere Umgebung suchen.

L Blöcke: Exklusiv für diejenigen, die schmeichelnde Panoramas der Marmara und der bezaubernden Princes' Inseln wünschen.

Innerhalb von 45.000 m2 angelegten Gelände werden Sie eine Welt wie keine andere entdecken. Während Sie sich in den Pavillons entspannen, werden Sie frische Schattierungen von Grün begegnen, und beleben Sie Schritte entlang der Wanderwege. Die beruhigenden Geräusche von Zierbecken begleiten Ihre Gespräche. In diesem vielseitigen sozialen Komplex können Sie ganzjährig trainieren, die Müdigkeit des Tages ausschütteln und die Energie der Stadt herausfordern. Treten Sie nach draußen und nehmen Sie den Aufzug in Ihr persönliches Einkaufszentrum. In Ihrem exklusiven Einkaufszentrum mit 132 Geschäften, bewundern Sie die Princes’ Islands und erkunden Sie Boutiquen mit globalen Marken.

Ton- und wärmeisolierte Porzellankeramik Außenverkleidung

Zentralisierte Fußbodenheizung in allen Wohnungen

Eingebaute Möbel speziell für jede Wohnung entworfen und hergestellt

Sonnenschutzverglasung, die schädliche Sonnenstrahlen blockiert

3-Meter klare Deckenhöhe

Schalldämmung zwischen Wohnungen

Regenwasserentnahmesysteme für Landschaftsbewässerung

Wassereffiziente Wasserhahn in allen Residenzen

Grauwasserrecyclingsysteme zur Vermeidung von Wasserabfällen

Ladestationen für Elektrofahrzeuge

Kartal ist ein exklusiver Stadtteil auf Istanbuls asiatischer Seite, der natürliche Schönheit mit urbaner Raffinesse verbindet. Heute steht es als eines der renommiertesten Küstenbezirke Istanbuls heraus und bietet eine erstklassige Lage am Meer, einen atemberaubenden Blick auf die Princes’ Inseln und reichlich Grünflächen. Kartal entwickelt sich schnell zu İstanbuls neuem Zentrum für Wohnen und Investitionen, dank einer grüneren, erweiterten Küste, modernen Einkaufszentren mit globalen Marken, revitalisierten Parks und Gärten, Marinas, die Mehrwert für die Region, verbesserte Autobahnzugang, integrierte U-Bahn- und Bahnlinien. Die zunehmenden städtischen Transformationsprojekte stärken weiterhin ihren Appell. Mit bedeutenden Investitionen in Einkaufszentren, Kulturzentren, U-Bahn- und Marmaray-Netzwerke, Gesundheitseinrichtungen, Universitäten und Marinas hat Kartal in den letzten Jahren bemerkenswerte Wachstum und Transformation erlebt.