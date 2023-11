Mahmutlar, Türkei

von €135,000

Ausgezeichnete Wohnung mit einem Schlafzimmer zum Verkauf in Alanya, Bezirk Mahmutlar in der Elite Elite Life 3 Komplex. Der Komplex liegt 250 m vom Meer entfernt und eine lange, gepflegte Promenade mit Pavillons und Parks mit Trainingsgeräten. Ein paar Meter von der Hauptstraße mit allen Restaurants, Bars und Geschäften entfernt, landwirtschaftlicher Basar zweimal pro Woche. 12 km vom Zentrum von Alanya, 20 km vom lokalen Flughafen Gazipasa entfernt. Bushaltestellen sind ebenfalls zu Fuß erreichbar. Sie erreichen bequem das Zentrum von Alanya. Diese Elite-Wohnanlage, die als 5-Sterne-Hotel erbaut wurde, verfügt über 11 Etagen. Für Ihren Komfort das ganze Jahr über Außen- und Innenpools, ein Kinderbecken, eine Sauna, ein Türkisches Bad, Tischtennis, ein gut ausgestattetes Fitnesscenter, eine Wasserrutsche für Ihre Kinder, und manchmal Sie selbst, ein Vitamincafé, ein Kinderpark und vieles mehr. Helle Wohnung befindet sich im 7. Stock von Ost nach Süd, die Wohnfläche ist 67 m2. Wenn Sie die Wohnung betreten, führt Sie die Lounge mit einer amerikanischen Küche mit Geräten aus Edelstahl ins Wohnzimmer. Weiße Küchenschränke mit Arbeitsplatte aus schwarzem Marmor. Das Wohnzimmer hat Zugang zur Terrasse mit einer großen Schiebetür. Die Terrasse bietet einen schönen Blick auf die Grünfläche mit der strahlenden Sonne. Die Wohnung wird mit Küchengeräten, Küchenmöbeln, Möbeln im Badezimmer und doppelt verglasten Fenstern verkauft. Warum eine Wohnung in Elite Life 3 kaufen? Infrastruktur 5 Sterne Hotel, gutes Management in der Anlage In der Nähe des Meeres und der Infrastruktur der Stadt;Ideal für Langzeit- und Kurzzeitmieten. Komplexe Infrastruktur: Offenes Poolwasser Slidechildren Schwimmen Poolwinter beheizt Poola Fitnesscenteraunaturkish Bad ( Hamam ) Spielplatzmini Clubvitamin Barcafepergolas mit Grillplatz OfficegeneratorCCTVsecurity 24/7