Mahmutlar, Türkei

von €160,000

Apartment mit einem Schlafzimmer in einem neuen Haus in der Nähe des Meeres in der Gegend von Mahmutlar. Hochwertige Wohnung mit einem Schlafzimmer von 55 m2 im Zentrum von Alanya Mahmutlar, In der Nähe aller Annehmlichkeiten der Stadt und nur 400 Meter von den Sandstränden entfernt. Dritter Stock. Das Gebiet ist mit einem Pool eingezäunt. Die Wohnung wird mit einer voll ausgestatteten, eingebauten Küchenmöbeln, einer Stahltür, hochwertigen Fliesen in allen Zimmern und auf dem Balkon verkauft. Warum diese Wohnung kaufen? - Ermäßigter Preis; - Hochwertige Materialien mit hochwertiger Verarbeitung; - In der Nähe des Meeres und der Geschäfte.