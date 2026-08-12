Reihenhäuser mit Bergblick kaufen in Valencianische Gemeinschaft, Spanien

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18 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 4 zimmer in Rojales, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Rojales, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 164 m²
Etagenzahl 2
Schlüsselfertiges und möbliertes großes Stadthaus mit privatem Pool, Garten und Dachterrasse…
$410,318
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Reihenhaus 5 zimmer in La Nucia, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 311 m²
Etagenzahl 2
Hübsches Eck-Stadthaus mit großem Garten, Gemeinschaftspool, Paddle-Tennisplatz und herrlich…
$493,537
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Reihenhaus 4 zimmer in Finestrat, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 171 m²
Attraktives Premium-Stadthaus mit Terrasse, privatem Pool und riesigem Grundstück in einer P…
$687,716
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Reihenhaus 4 zimmer in Finestrat, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 163 m²
Fantastisches Luxus-Reihenhaus mit Terrasse, privatem Pool und Garage in einer Premium-Gegen…
$568,851
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Reihenhaus 4 zimmer in Los Montesinos, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Los Montesinos, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
Etagenzahl 1
Exklusives Luxus-Reihenhaus mit herrlichem Privatgarten und Gemeinschaftspool in der Nähe ei…
$345,592
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Reihenhaus 4 zimmer in Finestrat, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 149 m²
Elegante Villen mit 3 Schlafzimmern und privaten Gärten in Sierra Cortina Finestrat Diese Vi…
$629,782
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Reihenhaus 4 zimmer in Monforte del Cid, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Monforte del Cid, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 171 m²
Etagenzahl 2
Роскошный таунхаус с большой террасой на крыше, общественным бассейном, расположенным рядом …
$422,287
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Reihenhaus 7 zimmer in Algorfa, Spanien
Reihenhaus 7 zimmer
Algorfa, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 276 m²
Etagenzahl 2
Exklusives großes Reihenhaus mit Pool, Dachterrasse und geräumigem Abstellraum auf einem Gol…
$572,133
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Reihenhaus 4 zimmer in Calp, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 188 m²
Etagenzahl 3
Exquisites Stadthaus mit privater Dachterrasse, Garage, Gemeinschaftspool und Sportplatz in …
$826,415
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Reihenhaus 4 zimmer in Rojales, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Rojales, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 163 m²
Etagenzahl 1
Bezugsfertiges, modernes Reihenhaus mit großem Haus, privatem Pool, Garten und Dachterrasse …
$366,439
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Reihenhaus in Finestrat, Spanien
Reihenhaus
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 100 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$617,632
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Reihenhaus in Daya Nueva, Spanien
Reihenhaus
Daya Nueva, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
NEUBAU MODERNER WOHNHÄUSER IN DAYA NUEVA Neubau einer Wohnanlage mit Reihenhäusern in Daya …
$263,774
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Reihenhaus in Torrevieja, Spanien
Reihenhaus
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Schöne Reihenhaus komplett eingerichtet, zwei km. Strand Naufragos in Torrevieja, in einer s…
$204,560
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Reihenhaus in Busot, Spanien
Reihenhaus
Busot, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
NEUER WOHNBAU IN BUSOT. Neubau von Doppelhaushälften und Doppelhaushälften in Busot. Schöne…
$247,625
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Reihenhaus in Busot, Spanien
Reihenhaus
Busot, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
Wohnungsneubau von Reihenhäusern und Doppelhaushälften in Busot. Schöne Reihenhäuser mit 2 …
$200,253
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Reihenhaus in Santa Pola, Spanien
Reihenhaus
Santa Pola, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 85 m²
Eck Reihenhaus in Alicante, in dem Städtchen Gran Alacant, in der Puerto Marino Wohnanlage. …
$215,218
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Reihenhaus in Benijofar, Spanien
Reihenhaus
Benijofar, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Im Zentrum der schönen Stadt Benijófar entsteht derzeit ein Stadthaus im modernen Stil, das …
$181,950
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Reihenhaus in Monforte del Cid, Spanien
Reihenhaus
Monforte del Cid, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Neubau von Doppelhäusern in Alicante in Monforte del Cid ( Elche ) in der Nähe des Alenda Go…
$236,858
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Immobilienangaben in Valencianische Gemeinschaft, Spanien

mit Garage
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