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Stadthäuser in Elx Elche, Spanien

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3 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 3 zimmer in la Marina, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
la Marina, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 98 m²
Die Anlage befindet sich in der Provinz Alicante, in der malerischen Gegend von La Marina, i…
$530,532
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Reihenhaus in la Marina, Spanien
Reihenhaus
la Marina, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 98 m²
Gelegen in Elche, biedt dit wooncomplex een exclusieve collectie rijtjeshuizen die ontworpen…
$529,290
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Reihenhaus in Elx Elche, Spanien
Reihenhaus
Elx Elche, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 202 m²
Hundertjähriges Haus in Elche, nach Osten ausgerichtet, zum Abriss um neu zu bauen, es könne…
$199,176
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Immobilienangaben in Elx Elche, Spanien

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