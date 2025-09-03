Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. lHorta Nord
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus

Stadthäuser in lHorta Nord, Spanien

Godella
5
Stadthaus Löschen
Alles löschen
7 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Godella, Spanien
Reihenhaus
Godella, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 300 m²
Dieses Stadthaus befindet sich in einer der besten Luxusentwicklungen im Zentrum von Campoli…
$484,920
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Godella, Spanien
Reihenhaus
Godella, Spanien
Fläche 174 m²
Virentia, ein Name, mit dem dieser Sektor von Godella getauft wurde, bedeutet Vegetation 'in…
$799,289
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Inmobiliaria Casamayor
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Reihenhaus in Godella, Spanien
Reihenhaus
Godella, Spanien
Fläche 223 m²
Virentia, ein Name, mit dem dieser Sektor von Godella getauft wurde, bedeutet Vegetation 'in…
$869,402
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Inmobiliaria Casamayor
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
AdriastarAdriastar
Reihenhaus in el Puig de Santa Maria, Spanien
Reihenhaus
el Puig de Santa Maria, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Puig, Playa del Puig 140 m2, 3 Schlafzimmer, 2 Bäder, fast neu, aa, Schränke, Heizung, Garte…
$464,923
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Godella, Spanien
Reihenhaus
Godella, Spanien
Fläche 223 m²
Virentia, ein Name, mit dem dieser Sektor von Godella getauft wurde, bedeutet Vegetation 'in…
$828,502
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Inmobiliaria Casamayor
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Reihenhaus in el Puig de Santa Maria, Spanien
Reihenhaus
el Puig de Santa Maria, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Er wird leuchtend angelehnt in El Puig (Valencia) verkauft. Es besteht aus 3 Schlafzimmern, …
$274,574
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Godella, Spanien
Reihenhaus
Godella, Spanien
Fläche 223 m²
Virentia, ein Name, mit dem dieser Sektor von Godella getauft wurde, bedeutet Vegetation 'in…
$846,031
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Inmobiliaria Casamayor
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch

Immobilienangaben in lHorta Nord, Spanien

mit Garage
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen