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Stadthäuser in Villajoyosa, Spanien

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5 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Villajoyosa, Spanien
Reihenhaus
Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 297 m²
Diese exklusive Villa in der charmanten Stadt La Vila Joiosa bietet ein einzigartiges Wohner…
$1,90M
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Reihenhaus in Villajoyosa, Spanien
Reihenhaus
Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 98 m²
Aster Residencial ist nur 100 m vom Meer entfernt in der Nordstadt Costa Blanca, Villahoyos.…
$322,009
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Reihenhaus in Villajoyosa, Spanien
Reihenhaus
Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 105 m²
Fantastisches zweistöckiges Stadthaus in einer Wohnanlage mit Gemeinschaftsgärten und Swimmi…
$659,435
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Reihenhaus in Villajoyosa, Spanien
Reihenhaus
Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 164 m²
Aster Residencial ist ein privater Komplex, der nur 100 Meter vom Meer entfernt in der nördl…
$637,221
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Reihenhaus in Villajoyosa, Spanien
Reihenhaus
Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 121 m²
Aster Residencial ist nur 100 m vom Meer entfernt in der Nordstadt Costa Blanca, Villahoyos.…
$376,503
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