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Stadthäuser am See in Valencianische Gemeinschaft, Spanien

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Reihenhaus 4 zimmer in Los Montesinos, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Los Montesinos, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 183 m²
Etagenzahl 2
Atemberaubende Doppelhaushälfte mit privatem Pool, großem Garten und Dachterrasse mit herrli…
$463,887
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Immobilienangaben in Valencianische Gemeinschaft, Spanien

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