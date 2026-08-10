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Büroräume in Barcelona, Spanien

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10 immobilienobjekte total found
Büro 990 m² in Barcelona, Spanien
Büro 990 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 990 m²
Auf Verkauf Gewerberäume mit einem Mieter in einem privilegierten zentralen Bereich von Barc…
$2,78M
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Büro 110 m² in Barcelona, Spanien
Büro 110 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 110 m²
Auf Verkauf Gewerberäume mit einem Mieter in einem Wohngebiet von Barcelona. Umwelt:dichtes …
$549,765
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Büro 45 m² in Barcelona, Spanien
Büro 45 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 45 m²
Gewerbeimmobilien zum Verkauf mit einem Mieter in einer prestigeträchtigen Gegend von Barcel…
$243,054
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TekceTekce
Büro 256 m² in Barcelona, Spanien
Büro 256 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 256 m²
Auf Verkauf Gewerberäume mit einem Mieter in Barcelona. Umwelt:Bezirk gemischtes Profil: Woh…
$439,812
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Büro 91 m² in Barcelona, Spanien
Büro 91 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 91 m²
Kommerziell mit Mieter in einem modernen Viertel von Barcelona.Umwelt:Universitätskrankenhau…
$260,415
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Büro 130 m² in Barcelona, Spanien
Büro 130 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 130 m²
Gewerbeimmobilien zum Verkauf in einem privilegierten zentralen Bereich mit einem hohen Nive…
$577,542
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Büro 800 m² in Barcelona, Spanien
Büro 800 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 800 m²
Büro zum Verkauf in der modernen Gegend von Barcelona.Umwelt:Universitätskrankenhaus und ein…
$1,74M
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Büro 697 m² in Barcelona, Spanien
Büro 697 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 697 m²
Im Verkauf kommerzielle Räumlichkeiten mit einem zuverlässigen Mieter im Zentrum von Barcelo…
$2,75M
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Büro 1 889 m² in Barcelona, Spanien
Büro 1 889 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 1 889 m²
Geschäftsräume in einer privilegierten Gegend der Stadt.Umgebung:das größte Stadion Europas …
$6,13M
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Commercial premises, banc Sabadell in Barcelona, Spanien
Commercial premises, banc Sabadell
Barcelona, Spanien
Fläche 561 m²
Commercial premises with a tenant - one of the most important Spanish bancs Sabadell, the fi…
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