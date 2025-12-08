  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Paphos
  4. Neue Häuser

Neubau Häuser in Paphos, Zypern

41
Hüttendorf The Pearl
Hüttendorf The Pearl
Paphos, Zypern
von
$748,057
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Fläche 173–181 m²
5 Immobilienobjekte 5
The Pearl — 5 moderne Villen mit 3 Schlafzimmern, privatem Pool und Terrasse, nur 1 km vom Meer und 4 km vom Kings Avenue Mall im begehrten Stadtteil Chloraka, Paphos. Ideal für dauerhaften Wohnsitz, Urlaub oder Investition: VRF-System, Fußbodenheizung, Energieeffizienz, Privatsphäre und …
Bauherr
Coastal Edge Development LTD
Bauherr
Coastal Edge Development LTD
Villa City Views
Villa City Views
Paphos, Zypern
von
$617,342
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Fläche 135–161 m²
9 Immobilienobjekte 9
City Views — 12 moderne Villen in Konia, Paphos: 3 Schlafzimmer, privater Pool, Wohnfläche bis zu 175 m², Grundstücke bis zu 291 m², Preise ab 530.000 €. Das Projekt liegt nur 4 km vom Stadtzentrum von Paphos und 6 km vom Meer entfernt, in der prestigeträchtigen Gegend von Konia. Geräumig…
Bauherr
Coastal Edge Development LTD
Bauherr
Coastal Edge Development LTD
