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Villa Villa v komplekse Royal Bay Resort Pafos Kipr

Paphos, Zypern
von
$1,24M
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ID: 38182
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Zypern
  • Nachbarschaft
    Bezirk Paphos
  • Stadt
    Paphos

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    Haus übergeben
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis

Über den Komplex

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Villa im Komplex Royal Bay Resort - Paphos | Zypern

Das Royal Bay Resort befindet sich in der renommierten Gegend von Gräber der Könige - Kato Paphos entlang der Küste, direkt am berühmten Sandstrand Venus Beach.

Preis: EUR 1,085.000 + MwSt.
Die Villa kann für 600 EUR pro Tag gemietet werden.

Villa Eigenschaften

  • Baujahr: 2025
  • Planung - 3+1
  • Die Fläche der Villa - 164 m2
  • Fläche des Grundstücks - 326 m2
  • Privatpool
  • Privater überdachter Parkplatz
  • Panorama Meerblick
  • offene Küche
  • Badezimmer 3 und Gästetoilette
  • Multisplit-Klimaanlage VRV

Entworfen auf zwei eleganten Ebenen, zeigt die Villa eine organische Mischung aus Innen- und Außenräumen.

Im ersten Stock gibt es ein helles Wohnzimmer und ein offenes Esszimmer, mit großen Fenstern dekoriert, von denen sich ein endloser Horizont öffnet. Auf der gleichen Ebene befinden sich eine moderne Küche, Gästetoilette und ein gut ausgestattetes Gästezimmer.

Schiebetüren führen zu einem privaten Pool und einem angelegten Garten und schaffen eine idyllische Umgebung für Entspannung und Unterhaltung am Meer.

In der obersten Etage gibt es zwei geräumige Schlafzimmer, jedes mit eigenem Badezimmer und einer separaten Terrasse, mit Panoramablick auf das Meer und wo Sie morgens Sonnenaufgänge und abends Sonnenuntergänge genießen können.

Die gesamte Villa ist mit hochwertigen Materialien ausgestattet, ausgestattet mit durchdachten Lagersystemen und mehrteiligen VRV-Klimaanlagen, die den Wunsch nach Qualität, Komfort und zurückhaltendem Luxus widerspiegeln.

Die Infrastruktur des Komplexes:

Eine breite Palette von Einrichtungen steht den Bewohnern und Gästen des Komplexes zur Verfügung:

  • Clubhaus mit rund um die Uhr Rezeption und Concierge-Service
  • Restaurant und Bar
  • Modernes Spa und Fitnesscenter
  • Gemeinsame Pools
  • Spielplatz
  • Landschaftsgärten
  • 24 Stunden Sicherheit und professionelles Property Management

Warum wählen Sie diesen Ort

Der Komplex hat eine sehr gute Lage:

  • Zu Fuß erreichbar sind Supermärkte, Restaurants, Hotels, ein Einkaufszentrum, eine internationale Schule, der Hafen von Paphos, eine mittelalterliche Burg und archäologische Stätten.
  • Ein bequemer Ausgang zum Strand von Coral Bay und zum internationalen Flughafen.
  • Kombination aus Stille, Privatsphäre und guter Verkehrsanbindung.

Für wen ist dieses Angebot?

Royal Bay Resort ist geeignet für diejenigen, die suchen:

  • Elite Lifestyle am Meer;
  • die Möglichkeit, Immobilien für die Erholung oder den ständigen Aufenthalt zu erwerben;
  • Zuverlässige Investitionen in erstklassige Küstenimmobilien in Zypern.

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns bitte an / schreiben Sie uns.

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