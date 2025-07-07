Villa Villa v komplekse Royal Bay Resort Pafos Kipr

Villa im Komplex Royal Bay Resort - Paphos | Zypern
Das Royal Bay Resort befindet sich in der renommierten Gegend von Gräber der Könige - Kato Paphos entlang der Küste, direkt am berühmten Sandstrand Venus Beach.
Preis: EUR 1,085.000 + MwSt.
Die Villa kann für 600 EUR pro Tag gemietet werden.
Villa Eigenschaften
Entworfen auf zwei eleganten Ebenen, zeigt die Villa eine organische Mischung aus Innen- und Außenräumen.
Im ersten Stock gibt es ein helles Wohnzimmer und ein offenes Esszimmer, mit großen Fenstern dekoriert, von denen sich ein endloser Horizont öffnet. Auf der gleichen Ebene befinden sich eine moderne Küche, Gästetoilette und ein gut ausgestattetes Gästezimmer.
Schiebetüren führen zu einem privaten Pool und einem angelegten Garten und schaffen eine idyllische Umgebung für Entspannung und Unterhaltung am Meer.
In der obersten Etage gibt es zwei geräumige Schlafzimmer, jedes mit eigenem Badezimmer und einer separaten Terrasse, mit Panoramablick auf das Meer und wo Sie morgens Sonnenaufgänge und abends Sonnenuntergänge genießen können.
Die gesamte Villa ist mit hochwertigen Materialien ausgestattet, ausgestattet mit durchdachten Lagersystemen und mehrteiligen VRV-Klimaanlagen, die den Wunsch nach Qualität, Komfort und zurückhaltendem Luxus widerspiegeln.
Die Infrastruktur des Komplexes:
Eine breite Palette von Einrichtungen steht den Bewohnern und Gästen des Komplexes zur Verfügung:
Warum wählen Sie diesen Ort
Der Komplex hat eine sehr gute Lage:
Für wen ist dieses Angebot?
Royal Bay Resort ist geeignet für diejenigen, die suchen:
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