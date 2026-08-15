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Wohnimmobilien in Bezirk Larnaka, Zypern

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Larnaka
1594
Aradippou
690
Oroklini
305
Kiti
165
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4 019 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Pervolia, Zypern
Villa 4 zimmer
Pervolia, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
Komplett renoviertes 3-Schlafzimmer-Detached House in einem Strandkomplex mit privatem Zugan…
$376,600
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Penthouse in Aradippou, Zypern
Penthouse
Aradippou, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
Stockwerk 2/6
Contemporary Comfort – 2-Zimmer-Apartment Die Zwei-Zimmer-Wohnung kombiniert Raum, Licht und…
$208,525
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Bezirk Larnaka, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Bezirk Larnaka, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 3
Eine 1-Zimmer-Wohnung im 3. Stock einer neuen Wohnanlage in Livadia, Larnaca. Es bietet 52,5…
$271,206
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Larnaka, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Larnaka, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Stockwerk 1/4
Modern Comfort – 2-Zimmer-Apartment in Larnaca Die Zwei-Zimmer-Wohnung ist für diejenigen, d…
$450,303
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Aradippou, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Aradippou, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
Stockwerk 2/6
Contemporary Comfort – 2-Zimmer-Apartment Die Zwei-Zimmer-Wohnung kombiniert Raum, Licht und…
$203,676
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Haus 2 Schlafzimmer in Bezirk Larnaka, Zypern
Haus 2 Schlafzimmer
Bezirk Larnaka, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Stockwerk 2
High-End Residential Maisonettes in Livadia, Die prestigeträchtigste Gegend in Larnaca. URR…
$438,105
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Aradippou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Aradippou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 119 m²
Stockwerk 1/3
Contemporary Comfort – 2-Zimmer-Apartment Die Zwei-Zimmer-Wohnung ist für diejenigen, die Ra…
$269,143
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kiti, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kiti, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Stockwerk 3
$328,579
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Aradippou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Aradippou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
Stockwerk 2/6
Contemporary Comfort – 2-Zimmer-Apartment Die Zwei-Zimmer-Wohnung kombiniert Raum, Licht und…
$295,815
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Penthouse in Aradippou, Zypern
Penthouse
Aradippou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 195 m²
Stockwerk 2/6
Contemporary Comfort – 2-Zimmer-Apartment Die Zwei-Zimmer-Wohnung kombiniert Raum, Licht und…
$482,517
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Bezirk Larnaka, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Bezirk Larnaka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
Stockwerk 3
Eine 3-Zimmer-Wohnung im 3. Stock einer neuen Wohnanlage in Livadia, Larnaca. Es bietet 118,…
$552,799
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Larnaka, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Larnaka, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
Eine moderne 2-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss einer zeitgenössischen Wohnanlage in der begehr…
$381,026
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Larnaka, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Larnaka, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Stockwerk 2
Eine moderne 1-Zimmer-Wohnung im 2. Stock einer zeitgenössischen Wohnanlage in der begehrten…
$317,522
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Aradippou, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Aradippou, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
Stockwerk 2/6
Contemporary Comfort – 2-Zimmer-Apartment Die Zwei-Zimmer-Wohnung kombiniert Raum, Licht und…
$193,977
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Larnaka, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Larnaka, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 129 m²
Stockwerk 1/4
Modern Comfort – 2-Zimmer-Apartment in Larnaca Die Zwei-Zimmer-Wohnung ist für diejenigen, d…
$456,076
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Bezirk Larnaka, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Bezirk Larnaka, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 3
Eine 1-Zimmer-Wohnung im 3. Stock einer neuen Wohnanlage in Livadia, Larnaca. Es bietet 52,5…
$271,206
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Aradippou, Zypern
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Aradippou, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
Stockwerk 2/6
Contemporary Comfort – 2-Zimmer-Apartment Die Zwei-Zimmer-Wohnung kombiniert Raum, Licht und…
$184,278
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Pervolia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Pervolia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 89 m²
Komplett renoviertes 3-Zimmer-Einfamilienhaus in einer Strandanlage - Pervolia, Larnaca. In …
$379,871
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Aradippou, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Aradippou, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
Stockwerk 2/6
Contemporary Comfort – 2-Zimmer-Apartment Die Zwei-Zimmer-Wohnung kombiniert Raum, Licht und…
$198,826
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Aradippou, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Aradippou, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
Stockwerk 2/6
Contemporary Comfort – 2-Zimmer-Apartment Die Zwei-Zimmer-Wohnung kombiniert Raum, Licht und…
$189,127
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Penthouse in Aradippou, Zypern
Penthouse
Aradippou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 143 m²
Stockwerk 1/3
Contemporary Comfort – 2-Zimmer-Apartment Die Zwei-Zimmer-Wohnung ist für diejenigen, die Ra…
$421,900
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Penthouse in Larnaka, Zypern
Penthouse
Larnaka, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 3
Ein modernes Penthouse mit 1 Schlafzimmern in der obersten Etage einer zeitgenössischen Wohn…
$305,975
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Penthouse in Larnaka, Zypern
Penthouse
Larnaka, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Stockwerk 3
Ein modernes Penthouse mit 1 Schlafzimmern in der obersten Etage einer zeitgenössischen Wohn…
$322,140
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Larnaka, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Larnaka, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Stockwerk 1/4
Modern Comfort – 2-Zimmer-Apartment in Larnaca Die Zwei-Zimmer-Wohnung ist für diejenigen, d…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Larnaka, Zypern
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Larnaka, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Stockwerk 1/4
Modern Comfort – 2-Zimmer-Apartment in Larnaca Die Zwei-Zimmer-Wohnung ist für diejenigen, d…
$432,984
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Larnaka, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Larnaka, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Eine moderne 2-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss einer zeitgenössischen Wohnanlage in der begehr…
$392,572
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Larnaka, Zypern
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Larnaka, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Stockwerk 1
Eine moderne 1-Zimmer-Wohnung im 1. Stock einer zeitgenössischen Wohnanlage im begehrten Fin…
$259,790
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Bezirk Larnaka, Zypern
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Bezirk Larnaka, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Stockwerk 3
Eine 1-Zimmer-Wohnung im 3. Stock einer neuen Wohnanlage in Livadia, Larnaca. Es bietet 53,7…
$282,747
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Haus 3 Schlafzimmer in Oroklini, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Oroklini, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 166 m²
Stockwerk 2
Eine moderne freistehende Villa mit drei Schlafzimmern, die auf zwei Etagen im begehrten Küs…
$438,441
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Penthouse in Aradippou, Zypern
Penthouse
Aradippou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 202 m²
Stockwerk 2/6
Contemporary Comfort – 2-Zimmer-Apartment Die Zwei-Zimmer-Wohnung kombiniert Raum, Licht und…
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