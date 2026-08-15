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Wohnimmobilien in Paphos, Zypern

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2 689 immobilienobjekte total found
Villa 3 zimmer in Paphos, Zypern
Premium Premium
Villa 3 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 14 m²
Kings Beach Villas Die Kings Beach Villas befinden sich in der begehrten Wohngegend „Gräb…
$569,647
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Bauherr
Stasis Estates
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Wohnung 2 zimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 96 m²
Stockwerk 1/5
Im Herzen des pulsierenden Stadtzentrums von Paphos entsteht eine moderne fünfstöckige Wohna…
$663,431
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Immobilienagentur
John Taylor Cyprus
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Wohnung 2 zimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
In einer komfortablen Wohngegend von Paphos gelegen, kombiniert dieser moderne Komplex stilv…
$368,931
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It Is RealtyIt Is Realty
Wohnung 3 zimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 121 m²
Stockwerk 3/3
Dieser moderne Wohnkomplex liegt im lebhaften Küstengebiet von Kato Paphos, nur 600 Meter vo…
$1,14M
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Immobilienagentur
John Taylor Cyprus
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Wohnung in Paphos, Zypern
Wohnung
Paphos, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Das moderne Wohnhaus nimmt eine der attraktivsten Positionen in Kato Paphos ein, nur wenige …
$345,873
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Wohnung 1 zimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 1 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Das moderne Wohnhaus nimmt eine der attraktivsten Positionen in Kato Paphos ein, nur wenige …
$461,164
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TekceTekce
Wohnung 2 zimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 79 m²
Stockwerk 5/6
Im Herzen von Paphos, nur wenige Schritte von der Küste entfernt, verkörpert diese neue Wohn…
$934,572
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Immobilienagentur
John Taylor Cyprus
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Wohnung 2 zimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
$328,831
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Wohnung 3 zimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
In einer komfortablen Wohngegend von Paphos gelegen, kombiniert dieser moderne Komplex stilv…
$495,751
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Wohnung 1 zimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 1 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 1/15
Erleben Sie einen gehobenen Lebensstil an einem der bekanntesten Wohnstandorte entlang der M…
$980,724
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John Taylor Cyprus
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Wohnung 2 zimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Das moderne Wohnhaus nimmt eine der attraktivsten Positionen in Kato Paphos ein, nur wenige …
$783,978
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Wohnung 3 zimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 177 m²
Das moderne Wohnhaus nimmt eine der attraktivsten Positionen in Kato Paphos ein, nur wenige …
$1,15M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Dies ist ein neuer Luxus 2-Zimmer, 2-Badezimmer-Wohnung in der schönen Stadt Paphos, Zypern.…
$449,406
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Zu verkaufen ist eine gemütliche, schlüsselfertige Penthouse-Wohnung. Die Unterkunft befind…
$439,575
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
$315,099
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Haus 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Haus 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 94 m²
Charmantes 2-Zimmer-Stadthaus in Kato Paphos Nur wenige Gehminuten von lokalen Annehmlichkei…
$406,080
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Stockwerk 1
Modernes Mittelmeer Leben im Herzen von Paphos – Universalbereich Apartment mit 2 Schlafzim…
$588,586
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VIDI GROUP
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Eine 2-Zimmer-Wohnung direkt am Meer neben den türkisen Gewässern des nächsten Sandstrandes …
$1,32M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Diese exklusive Wohnentwicklung bietet eine nahtlose Mischung aus moderner Architektur und m…
$575,009
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Wohnung 3 zimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 179 m²
$1,52M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 151 m²
Dieses exklusive Gebäude besteht aus 2, 3- und 4-Zimmer-Wohnungen und Villen zum Verkauf. D…
$615,340
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 59 m²
Geräumige Wohnung zum Verkauf im Erdgeschoss mit einer Innenfläche von 59,19 m2, befindet si…
$313,174
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 79 m²
Zu verkaufen: Geräumige Zwei-Zimmer-Wohnung mit zwei Schlafzimmern im Bau in den gesuchten G…
$830,824
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Wohnung in Paphos, Zypern
Wohnung
Paphos, Zypern
Fläche 1 071 m²
Ein kommerzielles Gebäude im Herzen des Stadtzentrums Es gibt lizenzierte Geschäfte im Erdg…
$2,65M
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Wohnung in Paphos, Zypern
Wohnung
Paphos, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Ein Komplex von Luxus-Resort-Stil Wohnungen in der malerischen Stadt Paphos, Zypern. Fantast…
$461,618
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Charmantes 3-Schlafzimmer Haus zum Verkauf in Anavargos, Paphos Entdecken Sie dieses wunders…
$564,638
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Erleben Sie einen neuen Standard des zeitgenössischen Lebens in einer exklusiven Wohnanlage,…
$529,492
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Stockwerk 4/4
Apartment mit 2 Schlafzimmern Die Zwei-Zimmer-Wohnung ist für diejenigen, die Platz und Flex…
$627,951
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VIDI GROUP
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Wohnung in Paphos, Zypern
Wohnung
Paphos, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 29 m²
Dieses Projekt soll Stadtleben im geschäftigen Herzen von Paphos erhöhen. Diese Boutique-En…
$161,325
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Dieses stilvolle Apartment - Schlafzimmer befindet sich zentral in Paphos, in der Nähe von G…
$282,319
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Immobilienangaben in Paphos, Zypern

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös

Häufig gestellte Fragen zu Immobilien in Paphos, Zypern

In welchen Stadtteilen von Paphos kann man die günstigsten Immobilien kaufen?

Die günstigsten Stadtteile Zyperns für den Kauf einer Immobilie in Paphos sind Universal und Coral Bay. Ein Quadratmeter Wohnraum wird hier auf 1500-1600 Euro geschätzt. Zu diesen Preisen sind Immobilien-Pathos in Häusern und Wohnungen zu kaufen.

Kann ein Ausländer seine Immobilie in Paphos vermieten?

Ja, Ausländer können ihre Wohnungen und Häuser vermieten.
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