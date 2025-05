Über den Entwickler

Fivetrees & S.R.N und S.L.K. ist ein neu gegründetes Entwicklungs- und Immobilienunternehmen in Zypern, das auf einer starken Basis von Fachwissen und Erfolg in Israel aufgebaut ist. Diese dynamische Gruppe hat im Laufe der Jahre große Erfahrungen gesammelt und zahlreiche Großprojekte abgeschlossen, die ihr Engagement für Qualität und Innovation zeigen. Mit einem guten Ruf für Exzellenz bringt Fivetrees einen einzigartigen Ansatz zur Entwicklung und konzentriert sich auf die Schaffung außergewöhnlicher Wohnräume, die mit ihrer Umgebung harmonisieren. Ihre jüngste Expansion in Zypern markiert ein spannendes neues Kapitel, da sie ihr saisonales Know-how für hochwertige Immobilienprojekte auf den lokalen Markt bringen.