VIDI GROUP

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Zypern, Limassol
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Immobilienagentur
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2016
Auf der Plattform
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5 jahre 3 Monate
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English, Русский
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Über die Agentur

MYSPACE ist eine der besten Immobilienagenturen in Zypern.

Wir bieten Dienstleistungen zur Miete und zum Verkauf von hochwertigem Gehäuse. Wir sind in Investitionen tätig, wir unterstützen die Einwanderung und rechtliche Aspekte sowie im Immobilienmanagement.

Dienstleistungen

Unsere Immobilien – es ist ausschließlich moderne, sorgfältig ausgewählte Immobilien, die Ihnen Komfort, Komfort und Sicherheit garantieren. Unser Hauptziel ist es, auf die Wünsche jedes Kunden aufmerksam zu sein, eine starke langfristige Beziehung mit ihnen aufzubauen! Wir verkaufen nicht nur Wohnung, sondern bemühen uns auch, unseren Kunden zu helfen, ihren eigenen gemütlichen Ort zu finden und die Menge des Kapitals zu erhöhen!

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