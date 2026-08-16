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Wohnimmobilien in Paralimni, Zypern

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532 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 242 m²
Eine moderne freistehende Villa mit drei Schlafzimmern im begehrten Küstengebiet von Pernera…
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 4
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Fläche 220 m²
Villa mit 4 Schlafzimmern Die Villa mit vier Schlafzimmern bietet ein geräumiges und sorgfäl…
$767,456
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Haus 3 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 242 m²
Eine moderne freistehende Villa mit drei Schlafzimmern im begehrten Küstengebiet von Pernera…
$796,308
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Haus 3 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
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Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 242 m²
Eine moderne freistehende Villa mit drei Schlafzimmern im begehrten Küstengebiet von Pernera…
$807,849
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Haus 3 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 242 m²
Eine moderne freistehende Villa mit drei Schlafzimmern im begehrten Küstengebiet von Pernera…
$773,227
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Kapparis, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kapparis, Zypern
Schlafräume 3
3 Schlafzimmer Villa in der ruhigen Gegend von Kapparis, bietet diese exklusive Entwicklung …
$599,953
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TekceTekce
Wohnung 3 zimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Paralimni, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 123 m²
Dieser luxuriöse Komplex verbindet den unvergleichlichen Komfort und den Charme der Küste un…
$1,43M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
Ihr Tor zum idyllischen Kapparis Lebensstil. Das Hotel liegt in einer ruhigen und begehrten …
$230,442
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Luxus Villa mit Meerblick im Herzen von Protaras Eine harmonische Mischung aus modernem Des…
$799,672
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kapparis, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kapparis, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Stockwerk 1
Diese atemberaubende Zwei-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Kapparis ist eine großartige Gelegen…
$261,720
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Kapparis, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Kapparis, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/3
Modernes und ruhiges Ein-Zimmer-Penthouse in ParalimniEntdecken Sie die perfekte Kombination…
$160,609
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
Diese atemberaubende Residenz verfügt über ein mehrstufiges Design, mit viel Platz sowohl im…
$1,14M
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Wohnung 2 zimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Paralimni, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Im Herzen von Paralimni bietet dieses moderne multifunktionale Projekt einen neuen Standard …
$329,729
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 218 m²
Einfamilienhaus mit drei Schlafzimmern auf einem privaten Grundstück von 353 m2 in einer exk…
$741,524
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 220 m²
Villa mit 4 Schlafzimmern Die Villa mit vier Schlafzimmern bietet ein geräumiges und sorgfäl…
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 243 m²
Diese atemberaubende 4-Zimmer-Villa bietet die ultimative Kombination aus modernem Wohnen, L…
$892,338
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 138 m²
Objektbeschreibung: Celestial Pernera Villas ist eine exklusive Wohnanlage im etablierten Kü…
$727,386
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Wohnung 3 zimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Paralimni, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 152 m²
Dieses exklusive Luxus-Villa-Komplex befindet sich im renommierten Küstengebiet von Pernera …
$617,062
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 159 m²
Diese atemberaubende Residenz verfügt über ein mehrstufiges Design, mit viel Platz sowohl im…
$1,52M
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 138 m²
Objektbeschreibung: Celestial Pernera Villas ist eine exklusive Wohnanlage im etablierten Kü…
$738,805
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 142 m²
Etagenzahl 2
This modern detached villa is ideally located in the prestigious area of Protaras, offering …
$636,829
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Zum Verkauf eine gepflegte Wohnung auf dem Sekundärmarkt mit einer komfortablen Fläche von 9…
$207,406
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Villa in Kapparis, Zypern
Villa
Kapparis, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 162 m²
Etagenzahl 3
3-Zimmer-Villa für zwei Familien, in einem neuen Komplex von nur elf schönen Residenzen.Das …
$548,578
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 369 m²
For sale: spacious 3-bedroom villas in Almaria Villas Phase D, Pernera. Located just 610 …
$730,756
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 154 m²
Etagenzahl 2
Diese moderne freistehende Villa im Bau ist ideal in der prestigeträchtigen Gegend von Prota…
$678,883
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Schöne Villa mit 5 Schlafzimmern, befindet sich in einer ruhigen Lage in Protaras, nur wenig…
$1,29M
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 290 m²
Geräumige freistehende Villa ist im Bau und befindet sich in der renommierten Gegend von Pro…
$1,24M
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Haus 4 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Das Projekt bietet die bemerkenswerte Mischung aus absoluter Privatsphäre in luxuriösen Unte…
$876,491
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Ausgezeichnete Villa mit 3 Schlafzimmern in Paralimni mit vollem Eigentum. Diese äußerst ger…
$460,175
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Villa in Kapparis, Zypern
Villa
Kapparis, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 132 m²
Etagenzahl 2
Dieser neue Komplex von Villen befindet sich im Küstenort von Kapparis, einer der abgelegens…
$620,365
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