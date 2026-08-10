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Wohnimmobilien in Demos Agiou Athanasiou, Zypern

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1 820 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
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Wohnung 3 zimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
Stockwerk 17/37
Hoch über dem glitzernden Mittelmeer gelegen, verkörpert diese exquisite Residenz mit drei S…
$3,57M
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Wohnung 4 zimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
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Wohnung 4 zimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Fläche 151 m²
Stockwerk 3/4
Dieses moderne Penthouse liegt auf den prestigeträchtigen Hügeln von Agios Athanasios und ve…
$2,64M
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Wohnung 3 zimmer in Germasogeia, Zypern
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Wohnung 3 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 112 m²
Stockwerk 3/3
Chancen auf ein neu gebautes Penthouse in Deutschland werden immer seltener. Diese luxuriöse…
$1,14M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 156 m²
Moderne Gated Community in einer beliebten Gegend in Agios Athanasios, die einen einfachen Z…
$1,10M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 167 m²
Moderne Gated Community in einer beliebten Gegend in Agios Athanasios, die einen einfachen Z…
$1,14M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 171 m²
Stockwerk 171
Hauptvorteile: - ikonische Architektur von einem führenden Büro aus London; - atemberaubende…
$1,35M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 136 m²
Stockwerk 2
Moderne 2-Zimmer-Wohnung (B202) im 2. Stock des Blocks B im Projekt - eine moderne Wohnanlag…
$771,789
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Stockwerk 2
Eine moderne Drei-Zimmer-Wohnung auf dem Hügel von Agios Athanasios, in einer der gefragtest…
$548,981
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Haus 3 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Traditionelles Steinhaus mit 663 m2 Grundstück und Entwicklungspotenzial in Germasogeia, Lim…
$1,71M
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Wohnung in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Moderne Gated Community in einer beliebten Gegend in Agios Athanasios, die einen einfachen Z…
$369,004
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Stockwerk 1
Eine moderne Drei-Zimmer-Wohnung auf dem Hügel von Agios Athanasios, in einer der gefragtest…
$508,530
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Moderne Wohnsiedlung in der renommierten Gegend von Agios Athanasios, Limassol. Hauptmerkmal…
$484,317
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Wohnung 2 zimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 89 m²
Stockwerk 4/4
Eine hervorragende Gelegenheit, eine elegante 2-Zimmer-Wohnung in einer der vielversprechend…
$687,726
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Stockwerk 2
Eine moderne Zwei-Zimmer-Wohnung auf dem Hügel von Agios Athanasios, Limassol, kombiniert in…
$450,743
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Stockwerk 1
Eine moderne Drei-Zimmer-Wohnung auf dem Hügel von Agios Athanasios, in einer der gefragtest…
$525,866
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Wohnung in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 2
Modernes Studio (B206) im 2. Stock des Blocks B im Projekt - eine zeitgenössische Wohnanlage…
$352,489
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Stockwerk 2
Moderne 1-Zimmer-Wohnung (B205) im 2. Stock des Blocks B des Projekts - eine moderne Wohnanl…
$539,100
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
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Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 1
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Fläche 67 m²
Moderne Gated Community in einer beliebten Gegend in Agios Athanasios, die einen einfachen Z…
$491,236
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
Moderne Gated Community in einer beliebten Gegend in Agios Athanasios, die einen einfachen Z…
$784,133
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Wohnung 3 zimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 118 m²
Stockwerk 4/4
Eine hervorragende Gelegenheit, eine geräumige 3-Zimmer-Wohnung in einer der vielversprechen…
$1,02M
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Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Stockwerk 1
Eine moderne Zwei-Zimmer-Wohnung auf dem Hügel von Agios Athanasios, Limassol, kombiniert in…
$433,406
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Wohnung 3 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 138 m²
Moderne Wohnsiedlung in der renommierten Gegend von Agios Athanasios, Limassol. Hauptmerkmal…
$714,945
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 91 m²
Stockwerk 1
Moderne 1-Zimmer-Wohnung (B103) im 1. Stock des Blocks B im Projekt - eine moderne Wohnanlag…
$497,631
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Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 76 m²
Moderne Gated Community in einer beliebten Gegend in Agios Athanasios, die einen einfachen Z…
$544,280
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 136 m²
Stockwerk 1
Moderne 2-Zimmer-Wohnung (B102) im 1. Stock des Blocks B im Projekt - eine moderne Wohnanlag…
$760,270
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Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 166 m²
Moderne Gated Community in einer beliebten Gegend in Agios Athanasios, die einen einfachen Z…
$1,36M
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Haus 6 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Haus 6 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Schöne Villa auf einem Hügel, mit einer großen Fläche mit Blick auf das Meer. Haus Erdgesc…
$3,24M
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Wohnung 2 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Stockwerk 3
Eine moderne Zwei-Zimmer-Wohnung auf dem Hügel von Agios Athanasios, Limassol, kombiniert in…
$468,079
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Wohnung 2 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 1
Zeitgenössisches und elegantes Mehrfamilienhaus in der sehr begehrten Gegend von Agios Athan…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 4 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
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Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 173 m²
Moderne Wohnsiedlung in der renommierten Gegend von Agios Athanasios, Limassol. Hauptmerkmal…
$841,790
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Immobilienangaben in Demos Agiou Athanasiou, Zypern

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