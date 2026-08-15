Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Agia Napa
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Agia Napa, Zypern

;
wohnungen
119
häuser
109
228 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Agia Napa, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 254 m²
Luxuriöse Villa in der Nähe von Ayia Napa und Cape Greco, 150 Meter vom Meer entfernt. Maler…
$3,48M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Agia Napa, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 204 m²
Stockwerk 4/25
Luxus Apartments Dieses ikonische High-Risiko befindet sich im kommerziellen Zentrum des Ya…
$1,68M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Villa in Agia Napa, Zypern
Villa
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 415 m²
Villen mit 3 Schlafzimmern Diese Villa mit 3 Schlafzimmern renoviert Größe und Exklusivität,…
$3,67M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
It Is RealtyIt Is Realty
Wohnung 2 Schlafzimmer in Agia Napa, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
Objektbeschreibung: Über Athens Goddess Residences... Erleben Sie außergewöhnliches Wohnen …
$272,912
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 2 zimmer in Agia Napa, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Agia Napa, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Stockwerk 12
Dieses luxuriöse 2-Zimmer-Apartment liegt im East Tower im blühenden Geschäftszentrum von Ay…
$1,16M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Agia Napa, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 76 m²
Objektbeschreibung: Die Raya Lifestyle Apartments bestehen aus zwei Gebäuden mit insgesamt 3…
$268,345
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
LDV InvestLDV Invest
Villa in Agia Napa, Zypern
Villa
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Exklusive Villen zum Verkauf Diese 12 exklusiven Villen befinden sich auf einer privaten, k…
$7,14M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Haus 4 Schlafzimmer in Agia Napa, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 310 m²
Diese traditionelle Villa mit vier Schlafzimmern mit massivem Außenbereich kann sowohl eine …
$708,279
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Agia Napa, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 418 m²
Eine exklusive Luxusvilla in Cape Greco, Ayia Napa. Hauptmerkmale 4 luxuriöse Zimmer mit Ba…
$4,79M
Eine Anfrage stellen
Villa in Agia Napa, Zypern
Villa
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 773 m²
For sale: 5-bedroom villa at Ionion Seafront Villas, Ayia Napa. This villa offers elegant…
$1,94M
Eine Anfrage stellen
Villa in Agia Napa, Zypern
Villa
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 443 m²
Seaside Sophistication – 3-Schlafzimmer Villa in Ayia Napa mit Panoramablick Ayia Napa hat s…
$2,19M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Wohnung 2 Schlafzimmer in Agia Napa, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Premium Wohnprojekt im Herzen von Ayia Napa. Die Entwicklung besteht aus nur 3 Wohnungen, so…
$512,558
Eine Anfrage stellen
Villa in Agia Napa, Zypern
Villa
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 156 m²
Diese wunderschöne 3-Zimmer-Villa befindet sich in einem kleinen, exklusiven Komplex von nur…
$480,490
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Wohnung 2 Schlafzimmer in Agia Napa, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
Objektbeschreibung: Über Athens Goddess Residences... Erleben Sie außergewöhnliches Wohnen …
$270,629
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Haus 4 Schlafzimmer in Agia Napa, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 460 m²
Die Villen befinden sich an einem der schönsten Küstenabschnitte Zyperns. Die Bewohner diese…
$6,67M
Eine Anfrage stellen
Villa in Agia Napa, Zypern
Villa
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Luxusleben am Meer in Ayia Napa – Exklusive 4-Schlafzimmer-Villa mit Dachterrasse Retreat Er…
$3,33M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Villa in Agia Napa, Zypern
Villa
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Exklusive Villen zum Verkauf Diese 12 exklusiven Villen befinden sich auf einer privaten, k…
$7,32M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Wohnung 2 Schlafzimmer in Agia Napa, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 204 m²
Stockwerk 4/25
Luxus Apartments Dieses ikonische High-Risiko befindet sich im kommerziellen Zentrum des Ya…
$1,60M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Wohnung 1 Schlafzimmer in Agia Napa, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 1
Fläche 57 m²
Objektbeschreibung: Die Raya Lifestyle Apartments bestehen aus zwei Gebäuden mit insgesamt 3…
$171,284
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Haus 4 Schlafzimmer in Agia Napa, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
Ein neues Haus in einem Komplex in Agia Napa, Famagusta. Das Projekt besteht aus 7 luxuriöse…
$673,713
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Agia Napa, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 76 m²
Objektbeschreibung: Die Hidden Gem Lifestyle Apartments bestehen aus zwei Gebäuden mit insge…
$346,507
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in Agia Napa, Zypern
Villa
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Exklusive Villen zum Verkauf Diese 12 exklusiven Villen befinden sich auf einer privaten, k…
$7,08M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Wohnung 2 Schlafzimmer in Agia Napa, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 76 m²
Objektbeschreibung: Die Hidden Gem Lifestyle Apartments bestehen aus zwei Gebäuden mit insge…
$328,523
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Haus 6 Schlafzimmer in Agia Napa, Zypern
Haus 6 Schlafzimmer
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 400 m²
Entdecken Sie unübertroffene Privatsphäre, Raum und Schönheit mit dieser außergewöhnlichen V…
$3,09M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Haus 4 Schlafzimmer in Agia Napa, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Diese einzigartige Villa mit 4 Schlafzimmern am Strand bietet direkten, unverbauten Blick au…
$2,70M
Eine Anfrage stellen
Villa in Agia Napa, Zypern
Villa
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 157 m²
Stunning Villa mit 3 Schlafzimmern, befindet sich in einer Höhe von 104 m über dem Meeresspi…
$641,147
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Agia Napa, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 814 m²
Objektbeschreibung: Ein gemischt genutztes Projekt, das zeitgenössische Architektur, Funktio…
$341,426
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 1 Schlafzimmer in Agia Napa, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 97 m²
Gemütliche 1-Zimmer-Wohnung in Ayia Napa. Schlüsselmerkmale Moderner Komplex mit nur 6 Einh…
$413,163
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Agia Napa, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 7 553 m²
Objektbeschreibung: Die Hidden Gem Lifestyle Apartments bestehen aus zwei Gebäuden mit insge…
$274,054
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 2 Schlafzimmer in Agia Napa, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 934 m²
Objektbeschreibung: Ein gemischt genutztes Projekt, das zeitgenössische Architektur, Funktio…
$382,534
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen