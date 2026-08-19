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Wohnimmobilien in Polis, Zypern

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40 immobilienobjekte total found
Wohnung 7 Schlafzimmer in Polis, Zypern
Wohnung 7 Schlafzimmer
Polis, Zypern
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 354 m²
Strandvilla zum Verkauf in Latchi – Prime Location in der Nähe von Latchi Marina Eine selte…
$1,80M
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Villa in Polis, Zypern
Villa
Polis, Zypern
Schlafräume 4
Fläche 142 m²
Objektbeschreibung: Die Villa Nr. 2 im Argaka Village 6 in Polis ist eine 4-Zimmer-Villa zum…
$577,798
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Haus 3 Schlafzimmer in Polis, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Polis, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 207 m²
Eine prächtige Villa mit drei Schlafzimmern, nur wenige Gehminuten vom privaten Sandstrand e…
$649,256
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Haus 4 Schlafzimmer in Polis, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Polis, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 320 m²
Eine prächtige Villa mit vier Schlafzimmern, nur wenige Gehminuten vom privaten Sandstrand e…
$3,90M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Polis, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Polis, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Ein schönes neues Apartment mit zwei Schlafzimmern, in der beliebten Ortschaft Prodromi, auf…
$282,349
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Villa in Polis, Zypern
Villa
Polis, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 200 m²
Objektbeschreibung: Die Villa Nr. 25 im Dorf Agnades ist eine wunderschöne, ländliche Küsten…
$615,480
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TekceTekce
Wohnung 2 Schlafzimmer in Polis, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Polis, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Stockwerk 1
Zum Verkauf 2 Schlafzimmer Wohnung im ersten Stock in Ausgezeichnete Lage. Zu Fuß erreichbar…
$281,260
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Haus 2 Schlafzimmer in Polis, Zypern
Haus 2 Schlafzimmer
Polis, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
$214,128
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Villa in Polis, Zypern
Villa
Polis, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 200 m²
Objektbeschreibung: Die Villa Nr. 24 im Dorf Agnades ist eine wunderschöne 3-Schlafzimmer-Vi…
$615,480
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Haus 3 Schlafzimmer in Polis, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Polis, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
3-Schlafzimmer-Villas – Wohnraum am Meer Entwickelt für größere Familien oder diejenigen, di…
$954,894
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Haus 4 Schlafzimmer in Polis, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Polis, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 246 m²
SONDERANGEBOT BIS ZUM ENDE AUGUST 2026 KEINE MwSt. Die meisten Premium und ruhige Strandvil…
$1,59M
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Haus 3 Schlafzimmer in Polis, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Polis, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Villa mit drei Schlafzimmern in Polis Chrysochous. Das Haus besteht aus offenem Wohn-/Esszim…
$698,127
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Haus 3 Schlafzimmer in Polis, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Polis, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 211 m²
Eine prächtige Villa mit drei Schlafzimmern, nur wenige Gehminuten vom privaten Sandstrand e…
$767,302
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Haus 3 Schlafzimmer in Polis, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Polis, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 207 m²
Eine prächtige Villa mit drei Schlafzimmern, nur wenige Gehminuten vom privaten Sandstrand e…
$649,256
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Haus 3 Schlafzimmer in Polis, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Polis, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 245 m²
Villen zum Verkauf in Polis chrysochou Bereich Paphos Bezirk mit unverbautem Meerblick. Mit …
$636,270
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Polis, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Polis, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 149 m²
Luxus Villen am Strand in Polis Chrysochous, Zypern ? Exklusive Küstenleben Entdecken Sie e…
$927,619
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Polis, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Polis, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Zeitgenössisches Apartment Wohnen in einem Prime Coastal Setting – Polis Chrysochous (Prodro…
$278,482
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Polis, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Polis, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Zwei-Zimmer-Wohnung igated Gemeinschaftspool, erste Etage (2 Stockwerke Gebäude), überdachte…
$190,979
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Polis, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Polis, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Ein schönes neues Apartment mit zwei Schlafzimmern, in der beliebten Ortschaft Prodromi, auf…
$278,929
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Haus 3 Schlafzimmer in Polis, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Polis, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Moderne mediterrane Villa mit Pool und Dachgarten – Polis, Paphos Diese wunderschön gestalt…
$538,213
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Polis, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Polis, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Diese 2-Zimmer-Wohnung in Prodromi bietet modernes Küstenleben in einer sehr wünschenswerten…
$281,896
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Villa in Polis, Zypern
Villa
Polis, Zypern
Schlafräume 4
Fläche 160 m²
Villa mit 4 Schlafzimmern – Wohnraum, Privatsphäre und mediterranen Komfort Diese geräumige …
$585,668
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Villa in Polis, Zypern
Villa
Polis, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 202 m²
Objektbeschreibung: Die Villa Nr. 26 im Dorf Agnades ist eine wunderschöne, ländliche Küsten…
$615,480
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Haus 3 Schlafzimmer in Polis, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Polis, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 172 m²
Villen zum Verkauf in Polis chrysochou Bereich Paphos Bezirk mit unverbautem Meerblick. Mit …
$762,580
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Wohnung in Polis, Zypern
Wohnung
Polis, Zypern
Dieses Grundstück befindet sich in Polis Chrysochous, Paphos District, nur 250m von der tour…
$193,590
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Bungalow in Polis, Zypern
Bungalow
Polis, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Zum Verkauf: Dieser moderne, schlüsselfertige Bungalow in schöne Polis Chrysochous bietet di…
$403,313
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Polis, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Polis, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 149 m²
Luxus Villen am Strand in Polis Chrysochous, Zypern ? Exklusive Küstenleben Entdecken Sie e…
$927,619
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Haus 5 Schlafzimmer in Polis, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Polis, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 477 m²
Fünf-Zimmer-Villa - Die Spitze der Seafront Prestige Die Villen mit fünf Schlafzimmern sind …
$2,49M
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Wohnung 3 zimmer in Polis, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Polis, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 148 m²
Diese acht Villen am Meer bieten eine einzigartige Gelegenheit, um den authentischen mediter…
$634,343
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Haus 3 Schlafzimmer in Polis, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Polis, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 168 m²
Eine außergewöhnliche Entwicklung von 28 Villen zur Harmonisierung und Verbesserung des Lebe…
$933,472
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