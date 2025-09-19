  1. Realting.com
SABBIANCO PROPERTIES LIMITED

Zypern, Strovolos
;
Company type
Immobilienagentur
Auf der Plattform
7 jahre 1 Monat
Sprachen
English, Ελληνικά
Webseite
www.noknok.com.cy/
Über die Agentur
Sabbianco Properties wurde 2004 als lizenzierte und zugelassene Immobilienagentur gegründet, die heute eine der größten Immobilienunternehmen in Zypern mit den Büros in Nicosia, Limassol, Larnaka, Paphos und Paralimni. Wir haben ein hochqualifiziertes und erfahrenes Personal, das den Kunden unterstützen und einen exklusiven Service und Support während des Prozesses einer Immobilientransaktion bieten kann, die eine Kernphilosophie des Unternehmens ist.
Dienstleistungen
Unser Hauptziel ist die Einführung innovativer Ideen und Möglichkeiten, unseren Kunden zu dienen Das primäre Ziel und Anreiz besteht darin, den Käufern vor sowie während und nach dem Kauf einer Immobilie zu dienen.
