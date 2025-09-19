SABBIANCO PROPERTIES LIMITED

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Sabbianco Properties wurde 2004 als lizenzierte und zugelassene Immobilienagentur gegründet, die heute eine der größten Immobilienunternehmen in Zypern mit den Büros in
Nicosia, Limassol, Larnaka, Paphos und Paralimni. Wir haben ein hochqualifiziertes und erfahrenes Personal, das den Kunden unterstützen und einen exklusiven Service und Support während des Prozesses einer Immobilientransaktion bieten kann, die eine Kernphilosophie des Unternehmens ist.
Dienstleistungen
Unser Hauptziel ist die Einführung innovativer Ideen und Möglichkeiten, unseren Kunden zu dienen Das primäre Ziel und Anreiz besteht darin, den Käufern vor sowie während und nach dem Kauf einer Immobilie zu dienen.
Mit Kooperation mit Dom Real Estate können Sie die Immobilien in Zypern zum besten Preis kaufen, verkaufen oder mieten. Unser Katalog enthält Hunderte von Vorschlägen für die Vermietung und den Verkauf von Wohn- und Gewerbeimmobilien. Die Auswahl des Objekts und die Durchführung der Transakt…
First Class Homes ist eine führende, lizenzierte Immobilienagentur in Limassol, Zypern. Das Unternehmen berät in Bezug auf kurz- und langfristige Investitionen in zypriotische Immobilien. Kombinieren Sie unser umfassendes Wissen über den zyprischen Immobilienmarkt mit der Fülle von Wohn- und…
Vidi Group Property Developers wurde 2016 gegründet und ist ein in Zypern ansässiges Unternehmen, das eine breite Palette von Investitionen in Wohn- und Gewerbeimmobilien an erstklassigen Standorten in Limassol entwickelt. Unser Erfolg beruht auf der Anpassung globaler Immobilienkonzepte, um…
Seit vielen Jahren kooperiert unser Unternehmen mit führenden Bauunternehmen und Banken in Zypern, mit großen Immobilienagenturen in Russland, England und anderen Ländern, mit hochprofessionellen und renommierten Anwälten, Architekten und Designern in Zypern und im Ausland.Unsere Firma (APL …