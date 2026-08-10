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Wohnimmobilien in Peyia, Zypern

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886 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Peyia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Peyia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 171 m²
3-Zimmer-Wohnung Die Residenz mit drei Schlafzimmern ist ideal für Familien, die Platz, Priv…
$1,06M
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Haus 5 Schlafzimmer in Peyia, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Peyia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 306 m²
Eine außergewöhnliche freistehende Villa mit fünf Schlafzimmern, die über zwei Etagen in der…
$2,31M
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 253 m²
Villa mit 4 Schlafzimmern in Seehöhlen Entdecken Sie zeitgenössisches Küstenleben, eine exk…
$1,42M
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
$525,915
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Peyia, Zypern
Wohnung 5 Schlafzimmer
Peyia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 421 m²
Dieses freistehende Haus bietet Ihnen eine hervorragende Gelegenheit, Ihr Traumhaus in der r…
$2,15M
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Haus 6 Schlafzimmer in Peyia, Zypern
Haus 6 Schlafzimmer
Peyia, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 237 m²
Set on the elevated hills of the sought-after village of Peyia, this truly exclusive develop…
$890,482
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Wohnung 6 Schlafzimmer in Peyia, Zypern
Wohnung 6 Schlafzimmer
Peyia, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 294 m²
Entdecken Sie Ihr Traumhaus mit dieser atemberaubenden freistehenden Villa in der malerische…
$3,23M
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Haus 3 Schlafzimmer in Peyia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Peyia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 384 m²
Villa mit 3 Schlafzimmern – Moderne Küsten Eleganz mit Panoramablick auf das Meer Intro Dies…
$1,26M
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Haus 3 Schlafzimmer in Peyia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Peyia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Entdecken Sie eine anspruchsvolle Sammlung von 3-Zimmer-abgelösten und semi-entdeckten Ville…
$494,341
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Peyia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Peyia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 210 m²
Ein moderner Zustand der Kunst Luxus-Entwicklung von 3, 4- und 5-Zimmer-Villen in Peyia Zype…
$940,295
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 197 m²
Villa mit 4 Schlafzimmern Peyia – Höhere Position mit Panoramablick auf das Meer Diese auße…
$1,38M
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen ist eine moderne freistehende Villa auf dem Projekt, in der malerischen Gegend …
$444,106
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 153 m²
Zu verkaufen ist eine atemberaubende freistehende Villa in Pegeia, die eine außergewöhnliche…
$663,810
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Verkauf: Villa im Bau, Doppeltyp, in der prestigeträchtigen Gegend von Peia, Peia. Dieses st…
$483,774
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Haus 6 Schlafzimmer in Peyia, Zypern
Haus 6 Schlafzimmer
Peyia, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 237 m²
Grand Mediterranean Elegance – Villa mit 6 Schlafzimmern in Peyia Hills Diese außergewöhnlic…
$890,549
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Haus 4 Schlafzimmer in Peyia, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Peyia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 260 m²
Vier Schlafzimmer Villa in der pretigious Coral Bay Bereich. Beim Betreten der Villa treffen…
$2,01M
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 250 m²
Erleben Sie die Pinnacle of Mediterranean Living im Dragon House. Eingebettet in das begehrt…
$1,92M
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 218 m²
Objektbeschreibung: Die Viewpoint Hills Villa Nr. 1274 ist eine moderne, luxuriöse 3-Zimmer-…
$1,06M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Peyia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Peyia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 209 m²
Diese Luxus Villa mit drei Schlafzimmern ist ein moderner Stand der Technik und steht zum Ve…
$1,24M
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 154 m²
Villa mit 3 Schlafzimmern – Peyia, Paphos Diese elegante Villa mit 3 Schlafzimmern befindet…
$559,448
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Peyia, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Peyia, Zypern
Schlafräume 1
Fläche 55 m²
Dieses charmante Apartment mit einem Schlafzimmer befindet sich in der begehrten Gegend von …
$199,716
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 211 m²
Objektbeschreibung: Die Viewpoint Hills Villa Nr. 1256 ist eine moderne, luxuriöse 3-Zimmer-…
$1,12M
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Wohnung 3 zimmer in Agios Georgios Peyeias, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Agios Georgios Peyeias, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 224 m²
Diese Villa ist ein seltenes Angebot an der zypriotischen Küste, ein Haus mit einem ausgeprä…
$1,70M
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 151 m²
Diese Küstenentwicklung bietet eine Sammlung von luxuriösen freistehenden Villen in einer un…
$1,09M
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Wohnung 4 zimmer in Peyia, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Peyia, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 555 m²
Diese neu renovierte Villa bietet eine seltene Kombination aus Privatsphäre, Panoramablick a…
$4,98M
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Haus 3 Schlafzimmer in Peyia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Peyia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 248 m²
Das Projekt befindet sich auf einem Hügel in einer der malerischsten Orte in Pafos. Diese lu…
$1,40M
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Haus 4 Schlafzimmer in Peyia, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Peyia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 273 m²
Eine prächtige Villa mit vier Schlafzimmern im Herzen von Coral Bay, perfekt für diejenigen,…
$2,21M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Peyia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Peyia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 157 m²
? Luxus 3-Schlafzimmer Villa zum Verkauf in Coral Bay, Paphos Entdecken Sie den ultimativen…
$1,15M
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 205 m²
Etagenzahl 2
Verkauf: Diese prächtige Villa auf dem Projekt bietet ein luxuriöses Leben in einem der reno…
$1,88M
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Haus 3 Schlafzimmer in Peyia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Peyia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Schönes 3-Zimmer-Haus zum Verkauf in Kamares Bereich von Pegia, Paphos
$885,349
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