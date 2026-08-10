Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Germasogeia
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Germasogeia, Zypern

;
wohnungen
1953
häuser
212
2 165 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Germasogeia, Zypern
Premium Premium
Wohnung 2 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 85 m²
Stockwerk 4/4
Eine seltene Gelegenheit, ein brandneues Penthouse nur 300 Meter von der Strandpromenade ent…
$803,310
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
John Taylor Cyprus
Sprachen
English, Русский, Dutch
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 3 zimmer in Germasogeia, Zypern
Premium Premium
Wohnung 3 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 116 m²
Stockwerk 17/27
Erleben Sie außergewöhnliches Wohnen direkt am Meer in diesem exklusiven Apartment der „Sign…
$2,07M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
John Taylor Cyprus
Sprachen
English, Русский, Dutch
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 3 zimmer in Germasogeia, Zypern
TOP TOP
Wohnung 3 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 118 m²
Stockwerk 2
Nur 200 Meter von der Mittelmeerküste entfernt befindet sich dieses elegante Penthouse in de…
$681,947
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
John Taylor Cyprus
Sprachen
English, Русский, Dutch
Telegram Schreiben Sie im Telegram
TekceTekce
Wohnung 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Stockwerk 3
NEUE LUXURWERTE IN DEN SUBURBANEN HÄFTEN GERMASOGEIENS Diese anspruchsvolle Neuentwicklung i…
$736,079
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Wohnung 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Stockwerk 5
Elegante 2-Zimmer-Wohnung in der begehrten Gegend von Germasogeia, bietet atemberaubende Aus…
$2,13M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Wohnung 2 zimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 4/4
Erleben Sie modernes Leben an der Küste in der exklusiven Gegend von Potamos Germasogeia, nu…
$1,06M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
John Taylor Cyprus
Sprachen
English, Русский, Dutch
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in Germasogeia, Zypern
Villa
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Eine moderne freistehende Villa mit drei Schlafzimmern befindet sich derzeit im Bau in Germa…
$1,27M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Wohnung 1 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 66 m²
Stockwerk 5
Elegante 2-Zimmer-Wohnung in der begehrten Gegend von Germasogeia, bietet atemberaubende Aus…
$1,03M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Wohnung 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 147 m²
Stockwerk 9
Elegante 2-Zimmer-Wohnung in der begehrten Gegend von Germasogeia, bietet atemberaubende Aus…
$2,55M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Wohnung 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Stockwerk 7
Elegante 2-Zimmer-Wohnung in der begehrten Gegend von Germasogeia, bietet atemberaubende Aus…
$2,36M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Wohnung 1 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 1
Fläche 93 m²
Stockwerk 93
Zeitgenössische Eleganz und spektakuläre Opulenz definieren die Essenz des :spirit - Wohnhau…
$599,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 210 m²
Stockwerk 10
Elegante 2-Zimmer-Wohnung in der begehrten Gegend von Germasogeia, bietet atemberaubende Aus…
$3,69M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Wohnung 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 206 m²
Stockwerk 10
Elegante 2-Zimmer-Wohnung in der begehrten Gegend von Germasogeia, bietet atemberaubende Aus…
$3,67M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Wohnung 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
Stockwerk 6
Elegante 2-Zimmer-Wohnung in der begehrten Gegend von Germasogeia, bietet atemberaubende Aus…
$2,25M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Wohnung 1 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 1
Fläche 93 m²
Stockwerk 93
| Ferienwohnungen
$633,558
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
Stockwerk 8
Elegante 2-Zimmer-Wohnung in der begehrten Gegend von Germasogeia, bietet atemberaubende Aus…
$2,48M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Wohnung 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 154 m²
Stockwerk 154
| Ferienwohnungen
$944,577
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 197 m²
Eingebettet am Ende einer ruhigen Durchgangssackgasse in der begehrten Gegend von Agia Paras…
$1,01M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 148 m²
Stockwerk 148
| Ferienwohnungen
$829,385
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Germasogeia, Zypern
Penthouse
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 222 m²
Stockwerk 3
Ganzstöckiges Penthouse mit 3 Schlafzimmern (Flat 301) im 3. Stock von The Blue View in Pano…
$725,712
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Wohnung in Germasogeia, Zypern
Wohnung
Germasogeia, Zypern
Kommerzielle Entwicklung Grundstück in Germasogeia, Limassol, neben der Autobahn. Der Verkau…
$1,27M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Wohnung 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
Stockwerk 10
Elegante 2-Zimmer-Wohnung in der begehrten Gegend von Germasogeia, bietet atemberaubende Aus…
$2,65M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Wohnung 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Stockwerk 8
Elegante 2-Zimmer-Wohnung in der begehrten Gegend von Germasogeia, bietet atemberaubende Aus…
$2,45M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Herrenhaus 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Herrenhaus 2 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 99 m²
Entdecken Sie diese wunderschön renovierte 2-Zimmer-Maisonette in der begehrten Gegend von P…
$404,001
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 66 m²
Stockwerk 4
Elegante 2-Zimmer-Wohnung in der begehrten Gegend von Germasogeia, bietet atemberaubende Aus…
$990,654
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Wohnung 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk 7
Elegante 2-Zimmer-Wohnung in der begehrten Gegend von Germasogeia, bietet atemberaubende Aus…
$2,42M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Wohnung 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 92 m²
Entdecken Sie diese wunderschön renovierte 2-Zimmer-Wohnung in der begehrten Gegend von Pota…
$346,286
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Stockwerk 10
Elegante 2-Zimmer-Wohnung in der begehrten Gegend von Germasogeia, bietet atemberaubende Aus…
$2,59M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Wohnung 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Stockwerk 5
Elegante 2-Zimmer-Wohnung in der begehrten Gegend von Germasogeia, bietet atemberaubende Aus…
$2,13M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Wohnung 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 152 m²
Stockwerk 152
| Ferienwohnungen
$852,424
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen