Immigration program to Cyprus

Über das Einwanderungsprogramm

Zypern Einwanderung Programm

Zypern bietet mehrere Einwanderungsrouten für Personen, die Wohnsitz, Arbeit oder Staatsbürgerschaft suchen. Die beliebtesten Optionen sind das Permanent Residency Program, Employment Visas, Student Visas und Citizenship by Naturalization. Das Zypern Permanent Residency Program ist besonders attraktiv für Nicht-EU-Bürger, so dass Immobilieninvestoren und finanziell unabhängige Personen in Zypern mit minimalen Aufenthaltsanforderungen leben können. Zypern bietet auch ein familienfreundliches Steuersystem, eine hohe Lebensqualität und Zugang zur EU.