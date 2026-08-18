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Wohnimmobilien in Protaras, Zypern

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249 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 242 m²
Eine moderne freistehende Villa mit drei Schlafzimmern im begehrten Küstengebiet von Pernera…
$761,686
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Haus 3 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 242 m²
Eine moderne freistehende Villa mit drei Schlafzimmern im begehrten Küstengebiet von Pernera…
$796,308
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 220 m²
Villa mit 4 Schlafzimmern Die Villa mit vier Schlafzimmern bietet ein geräumiges und sorgfäl…
$767,456
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It Is RealtyIt Is Realty
Haus 3 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 242 m²
Eine moderne freistehende Villa mit drei Schlafzimmern im begehrten Küstengebiet von Pernera…
$807,849
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Haus 3 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 242 m²
Eine moderne freistehende Villa mit drei Schlafzimmern im begehrten Küstengebiet von Pernera…
$773,227
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 166 m²
Etagenzahl 2
Die moderne Villa befindet sich in einem prestigeträchtigen Küstengebiet im Herzen von Prota…
$755,172
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 3 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 226 m²
Stockwerk 3
3 Schlafzimmer Apartment in der ruhigen Küstenstadt Protaras bietet dieses außergewöhnliche …
$2,80M
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 4
Fläche 168 m²
Objektbeschreibung: Aurora Villas ist ein exklusives Wohnprojekt mit vier luxuriösen Villen …
$759,359
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Nils Ott Real Estates
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 159 m²
Diese atemberaubende Residenz verfügt über ein mehrstufiges Design, mit viel Platz sowohl im…
$1,52M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 2
Zum Verkauf durch Projekt: Diese moderne Wohnung bietet 130 m2 Wohnfläche, gedacht für Komfo…
$1,60M
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Wohnung 4 zimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Paralimni, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 144 m²
Dieser luxuriöse Komplex verbindet den unvergleichlichen Komfort und den Charme der Küste un…
$2,69M
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Haus 3 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Das Projekt befindet sich in der beliebten Gegend von Pernera, zwischen Kapparis und dem Zen…
$690,572
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Luxus Coastal Living in Pernera 3 Schlafzimmer Villa im begehrten Pernera Bereich von Prota…
$636,077
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Haus 3 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
Das kosmopolitische Strandresort von Protaras ist Gastgeber des neuesten exklusiven Projekts…
$656,338
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Haus 4 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 220 m²
Ein exklusives Wohnprojekt, bestehend aus vier luxuriösen Villen mit 4 Schlafzimmern in Pern…
$741,867
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 2
Komplett renovierte und möblierte Ein-Zimmer-Wohnung im zweiten Stock des Strandkomplexes in…
$232,983
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 138 m²
Objektbeschreibung: Celestial Pernera Villas ist eine exklusive Wohnanlage im etablierten Kü…
$744,514
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Nils Ott Real Estates
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 3
Zum Verkauf eine moderne Wohnung im Bau, bietet 100 Quadratmeter komfortable Wohnfläche. Die…
$1,68M
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 138 m²
Objektbeschreibung: Celestial Pernera Villas ist eine exklusive Wohnanlage im etablierten Kü…
$731,953
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Nils Ott Real Estates
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Haus 3 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 161 m²
Boutique Wohnbau in einem der begehrtesten Küstengebiete von Protaras. Das Projekt besteht a…
$758,036
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 218 m²
Einfamilienhaus mit drei Schlafzimmern auf einem privaten Grundstück von 368 m2 in einer exk…
$744,952
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 214 m²
IMPERIAL JADE VILLAS — Exclusive Five-Bedroom Seaside Villas in Protaras IMPERIAL JADE VI…
$1,68M
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 138 m²
Objektbeschreibung: Celestial Pernera Villas ist eine exklusive Wohnanlage im etablierten Kü…
$736,521
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Wohnung 2 zimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Paralimni, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Dieser luxuriöse Komplex verbindet den unvergleichlichen Komfort und den Charme der Küste un…
$1,13M
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 138 m²
Objektbeschreibung: Celestial Pernera Villas ist eine exklusive Wohnanlage im etablierten Kü…
$747,940
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 149 m²
Diese atemberaubende Residenz verfügt über ein mehrstufiges Design, mit viel Platz sowohl im…
$1,44M
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 180 m²
Etagenzahl 2
Entdecken Sie diese luxuriöse 5-Zimmer-Villa nur 500 m vom Strand entfernt und einen maleris…
$880,824
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 415 m²
For sale: exclusive 5-bedroom villas at Alaya Eco Friendly Residence, Cyprus. Set next to…
$1,73M
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 4
Fläche 168 m²
Objektbeschreibung: Aurora Villas ist ein exklusives Wohnprojekt mit vier luxuriösen Villen …
$742,230
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 374 m²
Außergewöhnliche Villa mit 4 Schlafzimmern - Teil einer exklusiven Strandkollektion von nur …
$2,22M
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