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Villen in Grad Korcula, Kroatien

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1 immobilienobjekt total found
Villa in Zrnovo, Kroatien
Villa
Zrnovo, Kroatien
Schlafräume 4
Fläche 280 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten zum Verkauf eine einzigartige Luxusvilla in erster Linie am M…
$1,37M
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Nils Ott Real Estates
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