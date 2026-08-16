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Villen in Stadt Pola, Kroatien

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209 immobilienobjekte total found
Villa in Stadt Pola, Kroatien
Villa
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 323 m²
ISTRIEN, BARBAN – Luxus-Smart-Villa, die nach Passivhausstandards mit Wellnessbereich, behei…
$1,08M
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Villa in Stadt Pola, Kroatien
Villa
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 337 m²
Villa mit Swimmingpool in der Gegend von Liznjan, auf halbem Weg nach Pula. Die Gesamtfläche…
$771,231
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Villa in Stadt Pola, Kroatien
Villa
Stadt Pola, Kroatien
Fläche 962 m²
Luxus-historisches Anwesen zum Verkauf in Kroatien – Massive Investment Immobilien in der Nä…
$1,13M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa 12 zimmer in Stadt Pola, Kroatien
Villa 12 zimmer
Stadt Pola, Kroatien
Zimmer 12
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 5 270 m²
PULA – GALIZANA Privatvilla mit 273m2 Wohnfläche, über 5.200m2 Grund mit Olivenbäumen & …
$1,15M
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Villa in Stadt Pola, Kroatien
Villa
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 260 m²
Entdecken Sie eine geräumige Villa mit Meerblick zum Verkauf in Kroatien, gelegen im ruhigen…
$595,720
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Villa in Stadt Pola, Kroatien
Villa
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
ISTRIEN, BARBAN – Makelloses modernes Haus mit Infinity-Pool am Rande des Dorfes, nur 12 km …
$660,497
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Stadt Pola, Kroatien
Villa
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 380 m²
Außergewöhnliche hochmoderne Villa in Premantura, nur 800 Meter vom Strand entfernt, mit Mee…
Preis auf Anfrage
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Villa in Stadt Pola, Kroatien
Villa
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 277 m²
Luxusvilla zu verkaufen in Istrien, Kroatien – Exklusive Küstenimmobilie in Banjole!Diese au…
$1,72M
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Villa in Stadt Pola, Kroatien
Villa
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 470 m²
Moderne Villa mit Swimmingpool und Meerblick in Pula, nur 1500 Meter vom Meer entfernt! Die …
$2,37M
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Villa in Stadt Pola, Kroatien
Villa
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 360 m²
Wunderschöne Villa mit Swimmingpool in Fažana, 800 Meter vom Meer entfernt! Die Gesamtfläche…
$1,67M
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Villa in Stadt Pola, Kroatien
Villa
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
BANJOLE – Moderne Villa mit Pool, nur 300 m vom Meer entfernt Diese luxuriöse Villa wurde au…
$1,96M
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Villa in Stadt Pola, Kroatien
Villa
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 165 m²
Reduziert! Der Preis ist von 750.000 Euro auf 690.000 Euro gefallen! Villa im Trüffelgebiet …
$789,119
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Villa in Stadt Pola, Kroatien
Villa
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Moderne neue Villa mit Meerblick in einer geschlossenen, sicheren Wohnanlage in Banjole, nur…
$1,11M
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Villa in Stadt Pola, Kroatien
Villa
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 223 m²
Zwei angeschlossene Villen mit Schwimmbädern zum Verkauf in Peroj cca 2 km vom Meer entfernt…
$867,554
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Villa in Stadt Pola, Kroatien
Villa
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Luxusvilla mit Swimmingpool in Barban! Die Gesamtfläche beträgt 160 m². Die Grundstücksfläch…
$651,262
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Villa in Stadt Pola, Kroatien
Villa
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 123 m²
Der Preis fiel von 1.500.000 Euro auf 1.350.000 Euro! Ältere Villa in erster Meereslinie in …
$1,54M
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Villa in Stadt Pola, Kroatien
Villa
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 294 m²
Unweit der Renaissancestadt Svetvinčent steht eine komfortable Villa im istrischen Stil mit …
$743,373
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Villa in Stadt Pola, Kroatien
Villa
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 154 m²
Neues Familienhaus in Loborika Nähe Pula – Modernes Design, Fertigstellung der Bauarbeiten!N…
$594,134
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Villa in Stadt Pola, Kroatien
Villa
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 290 m²
Designvilla in Rakalj, Marčana, im Bau, nur 800 Meter vom Meer entfernt! Die Gesamtfläche be…
$2,86M
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Villa in Stadt Pola, Kroatien
Villa
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 231 m²
Luxusvilla in Rakalj, Marčana, 2,5 km vom Meer entfernt! Die Villa ist wunderbar isoliert un…
$1,37M
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Villa in Stadt Pola, Kroatien
Villa
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 201 m²
Erstaunliche neue Villa in Premantura am Eingang zum Naturpark Kamenjak! Die Villa im tradit…
$1,37M
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Villa in Stadt Pola, Kroatien
Villa
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 450 m²
Luxuriöse Villa mit hochwertiger Ausstattung in Svetvincenat! Die Gesamtfläche der Villa bet…
$1,68M
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Villa in Stadt Pola, Kroatien
Villa
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
In einem ruhigen kleinen Weiler nahe der märchenhaften Stadt Svetvinčenat, versteckt am Ende…
$889,760
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Villa in Stadt Pola, Kroatien
Villa
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 165 m²
Svetvinčenat: Luxuriöses Steinhaus-Duo mit Pools!Erleben Sie das authentische Istrien mit di…
$686,190
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Villa in Stadt Pola, Kroatien
Villa
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Luxuriöse Villa mit Swimmingpool in Svetvincenat, 20 km vom Meer entfernt! Die Gesamtfläche …
$891,200
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Villa in Stadt Pola, Kroatien
Villa
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 227 m²
Atemberaubende Designvilla in Liznjan, 800 Meter vom Meer entfernt, mit Meerblick! Es liegt …
Preis auf Anfrage
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Villa in Stadt Pola, Kroatien
Villa
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 258 m²
Ein verstecktes Juwel inmitten der Natur in der Nähe von Pula! Pula, die größte Stadt Istrie…
$972,103
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Villa in Stadt Pola, Kroatien
Villa
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
SVETVINČENAT – Renoviertes authentisches istrisches Steinhaus mit Schwimmbad auf 1.290 qm Gr…
$777,682
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Villa in Stadt Pola, Kroatien
Villa
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Zwei Häuser mit Pool in idealer Lage in Pula, 3 km vom Meer entfernt! Die Gesamtfläche beträ…
$657,599
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Villa in Stadt Pola, Kroatien
Villa
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 235 m²
Komfortables Haus mit Schwimmbad in Svetvinčenat – 20 km vom Meer entfernt!In der Nähe der c…
$743,373
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Immobilienangaben in Stadt Pola, Kroatien

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