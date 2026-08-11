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Villen in Grad Crikvenica, Kroatien

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Crikvenica
35
43 immobilienobjekte total found
Villa in Crikvenica, Kroatien
Villa
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 300 m²
In einer ruhigen Ecke von Crikvenica gelegen, fängt diese auffällige Villa mit privatem Pool…
$1,02M
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Villa in Crikvenica, Kroatien
Villa
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 280 m²
Wir bieten eine wunderschöne moderne Villa mit 280 m², die auf einem 600 m² großen Grundstüc…
$1,31M
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Villa in Crikvenica, Kroatien
Villa
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Wunderschöne Villa auf 1500 qm. Land in der Gegend von Crikvenica, ca. 4 km vom Meer entfern…
$914,920
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TekceTekce
Villa in Crikvenica, Kroatien
Villa
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 170 m²
Crikvenica – Bribir, moderne Villa mit privatem Pool im Bau. Diese elegante Immobilie bietet…
$971,180
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Villa in Dramalj, Kroatien
Villa
Dramalj, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Perfekte Villa mit Panoramablick auf das Meer und Swimmingpool in Dramalj, weniger als 1 km …
$652,005
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Villa in Crikvenica, Kroatien
Villa
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 480 m²
Exklusive Villa mit Panoramablick auf das Meer in Crikvenica cca. 600 Meter vom Meer entfern…
Preis auf Anfrage
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Villa in Crikvenica, Kroatien
Villa
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 188 m²
CRIKVENICA ZENTRUM – Moderne Neubauvilla mit Swimmingpool, Meernähe und privatem ParkplatzIm…
$969,467
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Villa in Crikvenica, Kroatien
Villa
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Luxuriöse Doppelhaushälfte mit Pool in Jardanovo, 600 Meter vom Meer entfernt. Die Gesamtflä…
$651,262
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Villa in Crikvenica, Kroatien
Villa
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 228 m²
Luxuriöse Doppelhaushälfte mit Panoramablick auf das Meer in Crikvenica als Teil einer glamo…
$1,04M
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Villa in Crikvenica, Kroatien
Villa
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 340 m²
Authentische komplett renovierte Villa in Bribir bei Crikvenica! Wahrer Eindruck des mittela…
$865,331
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Villa in Crikvenica, Kroatien
Villa
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 396 m²
Erstaunliche, modern gestaltete Villa in Jadranovo mit Panoramablick auf die Adria, nur 270 …
Preis auf Anfrage
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Villa in Crikvenica, Kroatien
Villa
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Luxuriöse Steinvilla mit beheiztem Pool in Jadranovo! Diese rustikale Villa aus massivem St…
$1,96M
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Villa in Crikvenica, Kroatien
Villa
Crikvenica, Kroatien
Fläche 232 m²
Reduziert! Preis fiel von 2,5 Mio. Euro auf 1,8 Mio. Euro!Großartige Gelegenheit!Schöner Old…
$2,06M
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Villa in Dramalj, Kroatien
Villa
Dramalj, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 185 m²
Villa mit Pool und Panoramablick auf das Meer in Crikvenica! Die Gesamtfläche beträgt 185 m²…
$949,230
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Villa in Crikvenica, Kroatien
Villa
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 260 m²
Der Preis fiel von 1.700.000 Euro auf 1.650.000 Euro! Beeindruckende moderne Villa in großar…
$1,88M
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Villa in Crikvenica, Kroatien
Villa
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 260 m²
Moderne Villa mit Pool und Panoramablick in Crikvenica, nur 1 km vom Strand entfernt!Nur zeh…
$1,50M
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Villa in Crikvenica, Kroatien
Villa
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 197 m²
Eine Villa mit Swimmingpool und wunderschönem Meerblick in Crikvenica, nur 700 Meter vom Mee…
$1,11M
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Villa in Dramalj, Kroatien
Villa
Dramalj, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 175 m²
Neugebaute Villa mit Pool in Dramalj, Crikvenica, nur 400 Meter vom Meer entfernt! Die Gesam…
$971,180
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Villa in Crikvenica, Kroatien
Villa
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 600 m²
Außergewöhnliches Anwesen auf den Hügeln oberhalb von Crikvenica mit wunderschönem Fernblick…
$2,02M
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Villa in Crikvenica, Kroatien
Villa
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 550 m²
Entdecken Sie dieses exquisite Haus mit luxuriösem Swimmingpool oberhalb von Crikvenica und …
$2,12M
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Villa in Crikvenica, Kroatien
Villa
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 283 m²
Luxusvilla in Crikvenica mit beheiztem Swimmingpool und Panoramablick auf das Meer und die K…
$1,46M
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Villa in Crikvenica, Kroatien
Villa
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 345 m²
An einem idyllischen Ort, eingebettet in einer ruhigen Sackgasse, wo Familienhäuser und Luxu…
$1,65M
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Villa in Crikvenica, Kroatien
Villa
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 228 m²
Auf einem malerischen Hügel über der Riviera von Crikvenica gelegen, bietet diese außergewöh…
$1,05M
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Villa in Crikvenica, Kroatien
Villa
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 228 m²
Luxuriöse Doppelhaushälfte mit Panoramablick auf das Meer über Crikvenica, cca. 1,5 km von d…
$1,05M
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Villa in Crikvenica, Kroatien
Villa
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 390 m²
Wunderschöne Villa in Crikvenica, mit Panoramablick auf das Meer, nur 600 Meter von den Strä…
$1,89M
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Villa in Dramalj, Kroatien
Villa
Dramalj, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 280 m²
CRIKVENICA / DRAMALJ – Abgelegene Luxusvilla mit beheiztem Pool, Wellnessbereich und Panoram…
$1,27M
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Villa in Crikvenica, Kroatien
Villa
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 170 m²
Crikvenica – Bribir, moderne Luxusvilla mit Pool im Bau. Diese moderne Villa bietet einen Wo…
$971,180
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Villa in Crikvenica, Kroatien
Villa
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 186 m²
Diese atemberaubende moderne einstöckige Villa zum Verkauf befindet sich in einer exklusiven…
$1,54M
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Villa in Crikvenica, Kroatien
Villa
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 186 m²
Moderne Villa mit Panoramablick auf das Meer in der Gegend von Crikvenica, 1,5 km von den St…
Preis auf Anfrage
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Villa in Crikvenica, Kroatien
Villa
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 585 m²
Beeindruckende Villa in Crikvenica mit herrlichem Meerblick, ca. 500 Meter vom Meer entfernt…
$2,51M
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Immobilienangaben in Grad Crikvenica, Kroatien

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