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Villen in Almissa, Kroatien

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22 immobilienobjekte total found
Villa in Almissa, Kroatien
Villa
Almissa, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 420 m²
Moderne Luxusvilla zum Verkauf in Kroatien – Exklusive Immobilie mit Meerblick in Dugi Rat n…
Preis auf Anfrage
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Villa in Almissa, Kroatien
Villa
Almissa, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 900 m²
Heiße Verkaufsaktion!Rabatt!Alter Preis war 1.570.000 EUR, neuer Preis ist 1.100.000 EUR!In …
$1,26M
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Villa in Almissa, Kroatien
Villa
Almissa, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 400 m²
Diese schöne und elegante Luxusvilla zum Verkauf in Jesenice, Dugi Rat, nur 170 Meter vom Me…
$1,59M
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Villa in Almissa, Kroatien
Villa
Almissa, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 330 m²
Entdecken Sie diese außergewöhnliche Luxusvilla zum Verkauf in der Nähe von Omiš, Kroatien, …
$1,85M
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Villa in Almissa, Kroatien
Villa
Almissa, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 250 m²
Herrliche moderne Luxusvilla mit Swimmingpool, nur 6 km von Omis und 25 vom Zentrum von Spli…
$1,73M
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Villa in Almissa, Kroatien
Villa
Almissa, Kroatien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 800 m²
Phänomenale neue moderne 1. Reihe 5***** Villa an der Riviera von Omiš!Diese außergewöhnlich…
Preis auf Anfrage
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Villa in Almissa, Kroatien
Villa
Almissa, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 213 m²
Nur eine kurze Fahrt vom kristallklaren Adriatischen Meer entfernt, bietet diese atemberaube…
$2,12M
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Villa in Almissa, Kroatien
Villa
Almissa, Kroatien
Schlafräume 6
Fläche 600 m²
Objektbeschreibung: Zum Verkauf steht ein Apartmenthaus mit atemberaubendem Panoramablick au…
$665,628
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Nils Ott Real Estates
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Villa in Almissa, Kroatien
Villa
Almissa, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 700 m²
Ultra-luxuriöse Villa zum Verkauf in einer der begehrtesten Gegenden Dalmatiens, gelegen in …
$2,92M
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Villa in Almissa, Kroatien
Villa
Almissa, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 220 m²
Dieses exklusive Anwesen in erster Reihe zum Meer, das zum Verkauf an der atemberaubenden Ri…
$1,32M
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Villa in Almissa, Kroatien
Villa
Almissa, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 298 m²
Fantastisches Angebot an der Riviera von Omis - wunderschöne moderne Luxusvilla mit Swimming…
$2,88M
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Villa in Almissa, Kroatien
Villa
Almissa, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Schöne ziemlich abgelegene Villa auf einem Hügel in Jesenice mit atemberaubendem Meerblick! …
$1,27M
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Villa in Almissa, Kroatien
Villa
Almissa, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 250 m²
Sonderangebot!Preis gesenkt von 1.700.000 EUR auf 1.105.000 EUR!Verkauf dieser opulenten Woh…
$1,26M
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Villa in Almissa, Kroatien
Villa
Almissa, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Diese atemberaubende Villa im ruhigen Hinterland von Omiš und nur 7 km vom Meer entfernt ist…
$857,738
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Villa in Almissa, Kroatien
Villa
Almissa, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 463 m²
Luxuriöse Villa direkt am Meer zu verkaufen – Riviera von Omiš Diese exklusive Luxusvilla be…
$4,00M
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Villa in Mimice, Kroatien
Villa
Mimice, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 340 m²
Fantastische neue moderne Villa mit Swimmingpool und Aufzug in der 1. Reihe zum Meer – ein a…
$3,20M
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Villa in Almissa, Kroatien
Villa
Almissa, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 355 m²
Luxusvilla zum Verkauf in Kroatien – Panoramablick auf das Meer in Dugi Rat bei Omis!Diese w…
Preis auf Anfrage
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Villa in Almissa, Kroatien
Villa
Almissa, Kroatien
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 270 m²
Diese wunderbare mediterrane Villa mit Swimmingpool und Blick auf das offene Meer steht in J…
$1,83M
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Villa in Lokva Rogoznica, Kroatien
Villa
Lokva Rogoznica, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Villa, die einen FURORE auf dem kroatischen Immobilienmarkt verursacht hat!Reine moderne Lin…
$1,50M
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Villa 5 zimmer in Lokva Rogoznica, Kroatien
Villa 5 zimmer
Lokva Rogoznica, Kroatien
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 350 m²
Omis Luxuriöse freistehende Villa mit einer Gesamtfläche von 350 m2, Baujahr 2021. auf eine…
$1,96M
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Villa 4 zimmer in Lokva Rogoznica, Kroatien
Villa 4 zimmer
Lokva Rogoznica, Kroatien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 520 m²
Omiš, luxuriöse freistehende Villa mit einer Grundrissfläche von 300 m2 und einer Poolfläche…
$2,42M
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Villa 5 zimmer in Lokva Rogoznica, Kroatien
Villa 5 zimmer
Lokva Rogoznica, Kroatien
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 330 m²
Omis Luxuriöse freistehende Villa mit einer Gesamtfläche von 330m2, Baujahr 2020. auf einem…
$1,96M
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