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Villen in Grad Vis, Kroatien

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5 immobilienobjekte total found
Villa in Grad Vis, Kroatien
Villa
Grad Vis, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 140 m²
Eine attraktive Villa mit Swimmingpool, gelegen an einem wunderschönen Ort auf der Südseite …
Preis auf Anfrage
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Villa in Grad Vis, Kroatien
Villa
Grad Vis, Kroatien
Fläche 240 m²
Seltene Villa zum Verkauf auf der Insel Vis – ein Juwel Kroatiens! Elegante Villa in ruhiger…
$1,11M
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Villa in Grad Vis, Kroatien
Villa
Grad Vis, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 157 m²
INSEL VIS, RUKAVAC – Elegante Freistehende Villa mit Swimmingpool und Meerblick, in Gehweite…
$914,920
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Villa in Grad Vis, Kroatien
Villa
Grad Vis, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Reduziert! Preis fiel von 690.000 EUR auf 538.000 EUR!Eine charmante Villa mit drei Schlafzi…
$622,325
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Villa in Grad Vis, Kroatien
Villa
Grad Vis, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 215 m²
Erstaunliche Villa am Wasser auf der Insel Vis, mit 2 Apartments und wunderschönen Terrassen…
$1,37M
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